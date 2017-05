Τσίπρας για το χρέος: Ετοιμάζομαι να βάλω γραβάτα!

Και τόνισε ότι "πρέπει να σας πω ότι αυτά που ακούγονται είναι τόσο θετικά που δυσκολευόμαστε και να τα πιστέψουμε. Είναι too good to be true. Σε τέτοιο βαθμό που θα με αναγκάσουν να φορέσω και γραβάτα δηλαδή", τόνισε με χιούμορ, για να προσθέσει, όμως, "ας μην προτρέχουμε, να δούμε".

Ερωτηθείς για το εάν η ψηφοφορία της Πέμπτης έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ούτως άλλως κάθε τέτοια ψηφοφορία έχει. 'Ασκησε κριτική στη ΝΔ σχετικά με την στάση της απέναντι στο πολυνομοσχέδιο και την καταψήφιση και των αντιμέτρων, αλλά και την κατάθεση δική της τροπολογία σε ό,τι αφορά στα αντίμετρα, αναφέροντας, σκωπτικά, ότι "θέλω να καλωσορίσω το ενδιαφέρον της ΝΔ στα αντίμετρα". Για να επισημάνει "εμένα μου κάνει εντύπωση ότι οι τροπολογίες της ΝΔ γίνονται στα αντίμετρα, στα μέτρα δεν υπάρχει καμία συζήτηση, μονάχα η δέσμευση της ότι θα τα εφαρμόσει", την ώρα που εγώ ο ίδιος λέω ότι δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα αν δεν υπάρξει η συμφωνία για το χρέος".

Σ' αυτή την άτυπη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα πολύ θετικά αποτελέσματα της επίσκεψης του στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι μόνο οι Κινέζοι οι οποίοι δείχνουν και με πράξεις το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα. Σημείωσε ότι "με το κλείσιμο της β' αξιολόγησης και αν έχουμε λευκό καπνό στις 22 Μαΐου, δηλαδή προχωρήσουμε στην συνολική συμφωνία με την απομείωση του χρέους, που θα μας βάλει και στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, θα έχουμε ένα τσουνάμι επενδυτικό".

Περί χρέους

Αναφερόμενος στο ζήτημα του χρέους, είπε ότι η εκτίμηση του, μετά και τη συνάντηση με την Κριστίν Λαγκάρντ, είναι πως το Ταμείο εννοεί αυτά που λέει. Αυτό, σχολίασε, έχει δύο όψεις: Ότι το παιχνίδι δεν είναι στημένο, δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι δύσκολη βραδιά της 22 Μάη. Η θετική όψη, όμως, σημείωσε, είναι ότι το Ταμείο στηρίζει κάτι που εμείς επιδιώκουμε εδώ και 7 χρόνια, δηλαδή την ουσιαστική απομείωση του χρέους, ώστε να δημιουργηθεί ένας ανοικτός διάδρομος για την αναχρηματοδότηση του χρέους, έως το 2028 που θα δώσει τη δυνατότητα να βγούμε στις αγορές και να βγούμε από τα μνημόνια.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, κατά τη συνάντηση του κ. Τσίπρα με την κ. Λαγκάρντ, η διευθύντρια του ΔΝΤ είπε στον Αλ. Τσίπρα ότι βρίσκεται σε διαπραγματευτική σύγκρουση με τον Σόιμπλε, και δεν μπορεί να κάνει πίσω, καθώς το ΔΣ του Ταμείου χρειάζεται θετική έκθεση βιωσιμότητας του χρέους για να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Ο πρωθυπουργός μόλις γύρισε από το Πεκίνο, ζήτησε να επικοινωνήσει αμέσως με την Γερμανίδα Καγκελάριο, όπως και έγινε, γιατί η βασική ανησυχία του είναι αν τη διαχείριση της διαπραγμάτευσης την έχει αποκλειστικά ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ ή αν την έχει και εκείνη. Η κ. Μέρκελ διαβεβαίωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι τη διαχείριση την έχει και η ίδια, ότι είναι "on board".

Ο κ. Τσίπρας εξήγησε κατά τη συνομιλία του με τους δημοσιογράφους, ότι το μέγεθος της απομείωσης του χρέους είναι συνάρτηση με τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2018 έως το 2028 και πως ο κ. Σόιμπλε είχε θέσει στο τραπέζι την άποψη ότι πρέπει να έχουμε 3,5% για δέκα χρόνια. Όσο λιγότερα είναι τα χρόνια με στόχο το 3,5% και όσο πιο χαμηλά πάει από το 3,5% στη συνέχεια, τόσο πιο ουσιαστική θα είναι η απομείωση του χρέους και τόσο πιο δυνατό το σήμα στις αγορές ότι η χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. "Αν το σήμα αυτό είναι δυνατό", επισήμανε ο πρωθυπουργός, "μετά θα μπορέσουμε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα να έχουμε τις πρώτες δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές, ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι". Επισήμανε, μάλιστα, ότι αυτή τη στιγμή το 10ετές ομόλογο είναι στη χαμηλότερη τιμή του μέσα σε όλη την περίοδο της κρίσης και πως μόλις κλείσει η αξιολόγηση θα πάει και κάτω από το 5%, ποσοστό που δεν θα είναι απαγορευτικό για να μπορεί η χώρα να δανειστεί από τις αγορές. Σημείωσε πως η έξοδος από το μνημόνιο θα γίνει όταν αυτή η δυνατότητα, να μπορείς να δανείζεσαι με χαμηλό επιτόκιο, θα σταθεροποιηθεί.

Το κεφάλαιο "έξοδος στις αγορές"

Ερωτηθείς αν θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε κανονικά στις αγορές τον Αύγουστο του 2018 που λήγει το μνημόνιο, ο πρωθυπουργός είπε πως "αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι, βεβαίως", τόνισε, "μια πορεία που δεν θα έχει δυσκολίες, παγίδες και ρίσκα, γιατί όλα στην Ευρώπη είναι και αποτέλεσμα πολιτικών διεργασιών. Το καλό σενάριο είναι και νωρίτερα απ' το καλοκαίρι του 2018", πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα μπορεί να βγει στις αγορές μέσα στο καλοκαίρι ακόμα κι αν η αξιολόγηση δεν κλείσει στις 22 Μάη αλλά στις 15 Ιουνίου, ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι "δεν πάνε διακοπές οι αγορές". Γενικότερα είπε ότι η ομαλή ακολουθία είναι "το κλείσιμο της αξιολόγησης που μαζί με τα μέτρα για το χρέος, θα δώσουν τη δυνατότητα στο ΔΣ της ΕΚΤ να εγκρίνει την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και μετά θα προχωρήσουμε στις δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές.

Ο πρωθυπουργός είπε γενικότερα ότι τώρα έχουμε μπροστά μας σειρά από ενδεχόμενα, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, είναι υπαρκτή η διαπραγμάτευση και είναι σκληρή ανάμεσα στον Β. Σόιμπλε και το ΔΝΤ. "Εμείς", τόνισε, "βγαίνουμε από το κάδρο, δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις, ότι καθυστερούμε, κτλ. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Τα μηνύματα που παίρνω είναι ότι θα έχουμε θετική έκβαση στις 22 Μαΐου. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτά που ακούγονται είναι τόσο θετικά που δυσκολευόμαστε και να τα πιστέψουμε. Είναι too good to be true. Στο βαθμό που θα με αναγκάσουν να φορέσω και γραβάτα δηλαδή. Αλλά να μην προτρέχουμε, να δούμε".

Παραμονή ΔΝΤ στο πρόγραμμα

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι το ΔΝΤ έβαλε τρεις προϋποθέσεις για να μείνει στο πρόγραμμα: συντάξεις, αφορολόγητο και χρέος. Η κυβέρνηση με διαπραγμάτευση πήρε ισόποσα αντισταθμιστικά μέτρα και πως αν το Ταμείο δεν πάρει αυτό που θέλει για το χρέος δεν μπαίνει στο πρόγραμμα και αν δεν μπει, δεν υπάρχουν και οι απαιτήσεις του.

Στο ερώτημα αν τον Ιούνιο φύγει το ΔΝΤ πώς ως χώρα που θα έχει ψηφισμένο νόμο θα τον ακυρώσει στην πράξη, είπε ότι αυτό είναι μια εξέλιξη που πράγματι θα έχει αναταράξεις, που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη που θα πρέπει να αποφασίσει να "μοντάρει" ένα νέο πρόγραμμα στον ESM, το οποίο έχει άλλους κανόνες και άλλα προαπαιτούμενα. "Εκεί θα υπάρξει επί της ουσίας επαναπροσδιορισμός", είπε ο πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς αν φοβάται ένα κακό σενάριο, δηλαδή η σύγκρουση ΔΝΤ - Βερολίνου να οδηγήσει στην παράταση λύσης για μετά τις γερμανικές εκλογές, ο πρωθυπουργός τόνισε "όχι, δεν το φοβάμαι καθόλου". Για έναν πολύ απλό λόγο, όπως είπε. Δεν θέλει η Γερμανίδα Καγκελάριος να πάει σε προεκλογική εκστρατεία με την κρίση ανοικτή στην Ελλάδα. Στην ερώτηση εφόσον τα μέτρα είναι για μετά την περίοδο του μνημονίου περίοδο πώς νομικά στέκει ένας εξωτερικός παράγοντας, που είναι το ΔΝΤ, το 2019 να έχει λόγο για το τι θα συμβεί στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός απάντησε "έξυπνη ερώτηση αλλά αυτό είναι ένα "κλειδί" που καλό είναι να το κρατήσουμε για μας".

"Καλωσορίζω το… ενδιαφέρον της ΝΔ στα αντίμετρα"

Ο πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική στη ΝΔ. "Θέλω να καλωσορίσω το ενδιαφέρον της ΝΔ στα αντίμετρα", σχολίασε σκωπτικά, λέγοντας ότι είναι όψιμο, γιατί τον Δεκέμβρη δεν είχε υπερψηφίσει τα 620 εκατ. ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και τώρα λέει, εκ τους ασφαλούς, να δώσουμε πλεόνασμα. Την κατηγόρησε ότι καταθέτει τροπολογία στα αντίμετρα και πως είναι μια ενδιαφέρουσα στροφή προς τα αντίμετρα, τα οποία κατά τα άλλα τα θεωρεί ότι είναι αέρας. "Δεν βγαίνει, όμως, αυτή η ανάλυση", σχολίασε ο κ. Τσίπρας, και κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δεν κάνει το βήμα να ψηφίσει θετικά για τα αντίμετρα που θα ανακουφίσουν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι "εμένα μου κάνει εντύπωση ότι οι τροπολογίες γίνονται στα αντίμετρα. Στα μέτρα δεν υπάρχει καμία συζήτηση, μονάχα η δέσμευση της ότι θα τα εφαρμόσει, την ώρα που εγώ λέω ότι αν δεν έχουμε το χρέος, δεν θα εφαρμοστούν". Κάτι που ο πρωθυπουργός είπε και στην κ. Λαγκάρντ στη συνάντηση τους, στο Πεκίνο.

"Εφικτό να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές"

Για το εάν ανατρέπεται η δημοσκοπική υπεροχή της ΝΔ, ο πρωθυπουργός είπε ότι "ο στόχος είναι να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και αυτό είναι εφικτός γιατί δύο χρόνια είναι πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος". Είπε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση του δρόμου η κυβέρνηση και πως ένα αφήγημα από μόνο του δεν λέει τίποτα και πως το μείζον είναι να μεταφραστεί σε πρακτικές δράσεις. "Αυτό που μετράει στους ανθρώπους είναι η ζωή τους", σημείωσε, λέγοντας ότι τα κρίσιμα θέματα είναι η απασχόληση, οι θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας που αυτές φέρνουν, το αν αλλάζει η καθημερινότητα των ανθρώπων. Είπε ότι αυτά τα δύο χρόνια η κυβέρνηση ήταν περιορισμένη με τη διαπραγμάτευση για να προχωρήσει σε τέτοιες παρεμβάσεις και πως όμως, πλέον, μπορεί.

"Πολύ θετικά τα αποτελέσματα της επίσκεψης στην Κίνα"

Ο Αλέξης Τσίπρας αξιολόγησε ως πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα της επίσκεψης του στο Πεκίνο. Τρεις από τις σημαντικότερες παραμέτρους είναι:

α) οι συμφωνίες που προχωρούν άμεσα.

β) οι σημαντικές επωφελείς διμερείς συναντήσεις που δίνουν και μια εικόνα ότι η χώρα δεν είναι στη μιζέρια.

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε 3 μέρες είδε τους Προέδρους της Κίνας, της Ρωσίας, της Τουρκίας, τον γγ του ΟΗΕ και την πρόεδρο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

γ) το σχέδιο που συμφωνήθηκε με την National Development and Reform Commission of the People's Republic of China (NDRC) που δίνει πολύ σημαντική προοπτική για μια στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία. Επίσης ότι οι Κινέζοι έχουν αποφασίσει το επόμενο διάστημα να επενδύσουν 1 τρισ. δολάρια σε όλη τη διαδρομή του "Δρόμου του Μεταξιού", και ότι η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός σταθμός.

Στοιχείο που εντυπωσίασε τον πρωθυπουργό ήταν ότι πολλά από εκείνα που ήθελε να θέσει ο ίδιος, τα έθεσε ο Κινέζος Πρόεδρος πρώτος και πως παρότι οι Κινέζοι φημίζονται ως σκληροί διαπραγματευτές, αυτή τη φορά μπήκαν στο τραπέζι και ζητήματα όπως της εξαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Κίνα, πράγμα που είναι σημαντικό.

Ερωτηθείς για το ποια είναι η επόμενη μεγάλη επένδυση, αναφέρθηκε κατ αρχήν στην επένδυση των 500 εκατ. ευρώ που υπεγράφη μεταξύ του κολοσσού ZTE με τη Forthnet και στην επένδυση της κινεζικής State Grid μέσω του ΑΔΜΗΕ, στην κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου Eurasia Interconnector. Επειδή υπάρχει χρηματοδότηση από την ΕΕ το έργο θα προχωρήσει το 2017 ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το 2018, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, μεγάλα έργα προοπτικής είναι αυτά που αφορούν τη σιδηροδρομική διασύνδεση Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκης - Βελιγραδίου όπου η Ελλάδα συμμετέχει και στο κινεζικό γκρουπ «16+1» που έχουν φτιάξει οι Κινέζοι με τις 16 Βαλκανικές και κεντροευρωπαϊκές χώρες για επενδύσεις. Έτσι, το λιμάνι του Πειραιά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κίνα γιατί έχουν αρχίσει να επενδύουν σε υποδομές, δηλαδή σιδηρόδρομο και αυτοκινητοδρόμους.

Η Αθήνα έβαλε στο τραπέζι και το θέμα της σιδηροδρομικής Εγνατίας που θα συνδέει Ηγουμενίτσα - Κωνσταντινούπολη. Οι Κινέζοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κρήτη, στο αεροδρόμιο στο Καστέλι, και για την Ελλάδα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ναυπηγοεπισκευαστική επέκταση, δηλαδή του ενδιαφέροντος της Cosco στη ναυπηγοεπισκευή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ