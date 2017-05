Αυτοί είναι οι 8 νικητές του CU RestartUp

Το CU και το Ρομάντσο πραγματοποίησαν για 5η συνεχή φορά το διαγωνισμό CU RestartUp @Ρομάντσo και ανέδειξαν τις πιο δημιουργικές και πρωτοποριακές ιδέες, προσφέροντας σε 8 νικητήρια projects και τους 25 νέους δημιουργούς τους, επαγγελματική στέγαση για 8 μήνες στο creative hub του Ρομάντσο.

Οι νικητές που αναδείχθηκαν προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: Η ομάδα Gamely που σχεδιάζει projects που συνδέουν το αναλογικό με το ψηφιακό παιχνίδι, η Χριστίνα Χριστοδούλου με το it's a Shirt που δημιουργεί πουκάμισα με gender neutrality-equality χαρακτήρα, η ομάδα Off The Grid που δικτυώνει και να αναδεικνύει το νέο εγχώριο μουσικό ταλέντο, η ομάδα Step Up η οποία μέσα από μία πλατφόρμα ενοποιεί το σύνολο των πληροφοριών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, η ομάδα Touch the Past που έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό, μουσειολογικό, πολιτισμικό εργαλείο μέσω της χρήσης 3D printing, η ομάδα Traptics που δημιουργεί ψηφιακά παιχνίδια, ο Μενέλαος Τριανταφυλλόπουλος δημιουργός του streetwear brand ρούχων WHOAMI και ο Στρατής Ταυλαρίδης, ο οποίος δημιουργεί χειροποίητα, διάτρητα έργα σε χαρτί, μέσω διαδικασίας paper-cutting.

Οι νικητές, πέρα από τη στέγαση της δραστηριότητάς τους στο Ρομάντσο γίνονται μέλη μιας ζωντανής και πεπειραμένης κοινότητας που τους παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτική και επικοινωνιακή στήριξη, βοηθώντας τους να αποκτήσουν εμπειρίες, να εμπνευστούν, να δικτυωθούν και να εξελιχθούν. Γίνονται μέρος του μοναδικού δημιουργικού οικοσυστήματος της πόλης που αποτελεί ένα ενεργό σημείο συνάντησης και επαγγελματικής δικτύωσης.

Στόχος του CU RestartUp @Ρομάντσο είναι η στήριξη και η ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριοποίησης των δημιουργικών αυτών ατόμων ή ομάδων ώστε μακροπρόθεσμα να κάνουν πράξη τις δημιουργικές και πρωτοποριακές τους ιδέες και να καθιερωθούν ως επαγγελματίες. Στα τέσσερα χρόνια που υλοποιείται το πρόγραμμα, πάνω από 59 νέοι έχουν ήδη κάνει το δικό τους επαγγελματικό ξεκίνημα στο Bios Ρομάντσο, ενώ έχουν επωφεληθεί περισσότερα από 120 άτομα, ως ευρύτερα μέλη των νικητήριων ομάδων.