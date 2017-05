Η Google μετατρέπει την κάμερα του smartphone σε εργαλείο αναζήτησης!

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου για προγραμματιστές, Google I/O, παρουσιάστηκε η νέα λειτουργία Google Lens η οποία ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη του ψηφιακού βοηθού της Google, Google Assistant, στην κάμερα του smartphone, παρέχοντας στο χρήστη πληροφορίες για αντικείμενα και τοποθεσίες.

Σύμφωνα με τον CEO της Google, Sundar Pichai, ο χρήστης το μόνο που έχει να κάνει είναι να απλά να φωτογραφίσει για παράδειγμα ένα μέρος ή αντικείμενο και ο το Google Lens θα του εμφανίσει μια καρτέλα με όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεται.

With Google Lens, your smartphone camera won’t just see what you see, but will also understand what you see to help you take action. #io17 pic.twitter.com/viOmWFjqk1