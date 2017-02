Η Google παρουσίασε το νέο Android Wear 2.0

Στο νέο Android Wear 2.0 η Google έχει ενσωματώσει το Google Assistant, τον ψηφιακό βοηθό της, για να μπορούν οι χρήστες να κάνουν διάφορα πράγματα απλά με τη φωνή τους όπως είναι να κάνουν αναζητήσεις στο Google Search, να μάθουν για τον καιρό, να κλείσουν κάποιο τραπέζι σε εστιατόριο, να βρουν οδηγίες για το πως θα πάνε σε ένα μέρος και πολλά ακόμα.

Εκτός από το Google Assistant όμως, η Google έχει προσθέσει πολλές νέες δυνατότητες στο Android Wear 2.0 για να μπορούν πλέον οι χρήστες να απαντούν άμεσα στα μηνύματα τους απευθείας από το smartwatch τους, με κάποια από τις έξυπνες απαντήσεις που υπάρχουν διαθέσιμες ή υπαγορεύοντας του ό,τι θέλει ή απλά πληκτρολογώντας με το πληκτρολόγιο που υπάρχει πλέον διαθέσιμο.

Το Android Wear 2.0 επίσης επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει τις εφαρμογές που θέλει να έχει εγκατεστημένες στο smartwatch του και να τις κατεβάσει απευθείας από το Google Play ενώ αν η συσκευή υποστηρίζει LTE σύνδεση, ο χρήστης μπορεί να κάνει κλήσεις, να δέχεται μηνύματα και να χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές, χωρίς να εξαρτάται από το smartphone του.

Τέλος με το νέο Android Weaw 2.0 οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν την πρόσοψη του ρολογιού τους ανάλογα με τις ανάγκες του ενώ παράλληλα με το νέο Google Fit που έρχεται προεγκατεστημένο με το νέο λειτουργικό επιτρέπει στο χρήστη να έχει στον καρπό του όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την προπόνησή του.

Για την ώρα οι συσκευές που υποστηρίζουν το νέο Android Wear 2.0 είναι οι εξής: ASUS ZenWatch 2 & 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG G Watch R, LG Watch Urbane & 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 and TAG Heuer Connected.