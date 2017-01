Πριν λίγες ώρες η Nintendo ξαναπαρουσίασε το Nintendo Switch, τη νέα υβριδική κονσόλα νέας γενιάς η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σταθερή ή φορητή κονσόλα.

Η κονσόλα διαθέτει μία ειδική βάση (Nintendo Switch Dock) η οποία μπορεί και το συνδέει με την τηλεόραση όμως όταν ο χρήστης το βγάλει από εκεί αμέσως μπαίνει σε portable mode επιτρέποντας στο χρήστη, πολύ εύκολα, να συνεχίσει το παιχνίδι του στο δρόμο ή αλλού.

<br>

Για την ώρα η Nintendo δεν έχει αποκαλύψει πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά της κονσόλας εκτός από την ανάλυση της 6,2 ιντσών θόνης η οποία θα είναι 1280x720, αλλά και την αυτονομία της μπαταρίας η οποία κρατάει περίπου 3 ώρες συνεχούς παιχνδιού. Επίσης η κονσόλα θα φορτίζε με καλώδιο USB C και θα διαθέτει δύο αποσπώμενα χειριστήρια που κανονικά παραμένουν σταθερά στις πλευρές της οθόνης για να μπορεί να παίζει ο χρήστης στο δρόμο ενώ παράλληλα η Nintendo θα κυκλοφορήσει και άλλα χειριστήρια όπως είναι το Nintendo Switch Pro Controller, που θυμίζει εκείνο του Xbox.

Η νέα κονσόλα της Nintendo θα επιτρέπει και το online multiplayer παιχνίδι το οποίο για πρώτη φορά δεν θα είναι δωρεάν αφού οι χρήστες που θα μπορούν να παίξουν online θα πρέπει να είναι συνδρομητές της υπηρεσίας και να πληρώνουν κάποιο μηνιαίο ή ετήσιο ποσό το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό μιας και μέχρι το φθνόπωρο του 2017 θα είναι δωρεάν για όλους.

Τα παιχνίδια του Nintendo Switch θα είναι σε μορφή καρτών τα οποία θα ονομάζονται Game Cards ενώ αναμένεται να δούμε μία μεγάλη ποικιλία τίτλων με την κυκλοφορία του όπως είναι το Super Mario Odyssey, το The Legend of Zelda: Breath of the Wild, το Mario Kart 8 Deluxe, το Project Octopath Traveler και πολλά ακόμα .

Τέλος το νέο Nintendo Switch αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου και η τιμή του θα είναι στα 300$ για να είναι φυσικά ανταγωνιστική του Xbox One και του Playstation 4.