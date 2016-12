Public Pop Up Store στο Golden Hall

Θέλετε να γνωρίσετε όλη τη γκάμα των Windows συσκευών; Αναζητάτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε αξεσουάρ και περιφερειακά; Τα Public, ο νούμερο ένα προορισμός για την τεχνολογία φέρνοντας πάντα κοντά τον καταναλωτή κοντά στις νέες τεχνολογικές τάσεις, σας περιμένει στο Public Pop up Store στον πρώτο όροφο του εορταστικού και στολισμένου Golden Hall, για να ανακαλύψετε όλες τις νέες, συναρπαστικές δυνατότητες που σας χαρίζουν οι Windows Premium συσκευές.

Στο Public Pop up Store, μπορείτε να επιλέξετε το Χριστουγεννιάτικο δώρο που ξεχωρίζει, για εσάς και τους αγαπημένους σας, έως τις 31 Δεκεμβρίου. Πρωτότυπο design, γρήγοροι επεξεργαστές, μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, καλύτερα γραφικά, και συναρπαστικές εφαρμογές, είναι λίγα μόνο από τα χαρακτηριστικά που σας προσφέρουν τα μοναδικά laptops του Public Pop Up Store, τα οποία σας προκαλούν να τα δοκιμάσετε, για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Στο Public Pop Up Store διατίθενται επίσης η αναβαθμισμένη gaming κονσόλα Xbox One S καθώς και τα μοναδικά αξεσουάρ της Microsoft.

Επιπλέον, καθημερινά στο Public Pop Up Store, σας περιμένουν μοναδικές εμπειρίες στις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων για να εξερευνήσετε τις δυνατότητες των Windows Premium συσκευών και να επωφεληθείτε από την αποκλειστική εορταστική έκπτωση 15/%, που ισχύει για τις αγορές σας σε επιλεγμένα μοντέλα έως το τέλος του έτους.

Το προσωπικό των Public θα είναι εκεί να σας καθοδηγήσει και να σας συμβουλεύσει, ενώ στα διαδραστικά σεμινάρια Tech Bytes, μπορείτε μέσα σε λίγα λεπτά να ανακαλύψετε όλα τα μυστικά που κρύβουν οι εξαιρετικής ποιότητας συσκευές.

Τα σεμινάρια Tech Bytes πραγματοποιούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

22.12 @ 12.00 - 15.00

23.12 @ 12.00 - 15.00

24.12 @ 12.00 - 15.00

29.12 @ 12.00 - 15.00

30.12 @ 12.00 - 15.00

Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά ό,τι καλύτερο υπάρχει στις Windows Premium συσκευές, φυσικά μόνο στο Public Pop Up Store!