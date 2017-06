Τα παιχνίδια που περιμένουμε να παίξουμε στο Playstation!

Η Sony παρουσίασε κατά τη διάρκεια της Ε3, πολλά νέα παιχνίδια τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στου επόμενους μήνες.

Eίχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μία πρώτη γεύση από μερικούς από τους τίτλους αυτούς και πλέον απλά μετράμε τις μέρες μέχρι να κυκλοφορήσουν.

Uncharted: The Lost Legacy

Στο νέο παιχνίδι της Naughty Dog πρωταγωνιστής δεν είναι ο Nathan Drake όπως είχαμε συνηθίσει στους προηγούμενους τίτλους, αλλά πλέον έχουμε δύο νέες πρωταγωνίστριες. Η Chloe Frazer και η Nadine Ross καλούνται να ταξιδέψουν και να εντοπίσουν μέσα στα βουνά, χαμένες πόλεις με σκοπο να βρουν ένα αρχαίο κειμήλιο. Φυσικά τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, αφού ο Asav (ο νέος κακός του παιχνιδιού) θα τους κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη.

Το νέο Uncharted: The Lost Legacy ανεμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Αυγούστου για το PlayStation 4 και θα είναι και πλήρως μεταφρασμένο στα ελληνικά.

Days Gone

Το νέο open world παιχνίδι της Sony, θυμίζει αρκετά το Last of Us αλλά με περισσότερα ζόμπι και φυσικά ακόμα περισσότερη δράση.

Ο παίχτης αναλαμβάνει το ρόλο του St. John, ο οποίος είναι μέλος μιας συμμορίας μηχανόβιων που αποφασίζει να ξεκινήσει να κυνηγάει ζόμπι στο Pacific Northwest.

Στην παρουσίαση του παιχνιδιού είδαμε τα νέα στοιχεία του κόσμου αλλά και του gameplay το οποίο όπως φαίνεται θα απαιτεί από τον παίχτη στρατηγική για το πως θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα κάθε φορά ανάλογα με τις περιστάσεις.

Για την ώρα δεν έγινε γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι

Spider-Man

Η Sony φέρνει μέσα στο 2018 τον Spider-Man αποκλειστικά στο Playstation και ο ήρωας αποκτά πλέον το παιχνίδι που του αρμόζει.

Το πόσο εύκολος θα είναι ο χειρισμός του παιχνιδιού ακόμα παραμένει ένα μυστήριο αν κρίνουμε με την πολυπλοκότητα των κινήσεων που είδαμε στο gameplay video του παιχνιδιού.

Όπως και να έχει πάντως το παιχνίδι είναι πολύ καλά σχεδιασμένο και οι εχθροί αλλά και η ιστορία του Spider-Man θα ικανοποιήσουν τους φανατικούς της σειράς.

God Of War

Η συνέχεια του God of War μας μεταφέρει από την ελληνική μυθολογία στην νορβηγική και θέλει τον Kratos να είναι για ακόμα μία φορά πρωταγωνιστής της σειράς αλλά αυτή τη φορά θα έχει μαζί τον γιο του, Atreus.

Αυτό σημαίνει πως ο πρωταγωνιστής θα πρέπει εκτός από το να πολεμάει όπως τον είχαμε συνηθίσει, να εκπαιδεύει κιόλας τον νεαρό.

Περισσότερες πληροφορίες για το gameplay θα μάθουμε μέσα στους επόμενους μήνες ενώ το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018.

Gran Turismo

Νέα, ακόμα καλύτερα γραφικά, γρήγορα αμάξια και μοναδική ατμόσφαιρα και φυσικά πολλά νέα challenges είναι μερικά από αυτά που θα δούμε στο νέο ανανεωμένο Gran Turismo.

Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο και στο PS4 Pro θα υποστηρίζει 4Κ στα 60fps.