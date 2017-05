Οι πληροφορίες θέλουν το Twitter να θέλει να δημιουργήσει σε συνεργασία με το Bloomberg μία υπηρεσία ειδήσεων η οποία θα προσφέρει στους χρήστες, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, βίντεο και φυσικά υλικό που θα παράγεται από το Bloomberg.

Enjoyed sitting down w/@jack today to announce @Bloomberg's new global 24/7 live news network w/@Twitter https://t.co/zEY9jnUHss #TheNewNews pic.twitter.com/wwkoxNQm5b