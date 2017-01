Μέσα στο hot spot της Σάμου: Σκηνές χωρίς θέρμανση και σκουπίδια παντού [vid]

Χιλιάδες άνθρωποι σε σκηνές, παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σχεδόν ανύπαρκτη θέρμανση και σκουπίδια παντού συνθέτουν την εικόνα του προσφυγικού καταυλισμού.

Στην κάμερα μιλά και ο Μοχάμεντ που περιγράφει τη ζοφερή καθημερινότητα στο hot spot.

Να σημειωθεί ότι στο hot spot διαμένει σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός ατόμων από αυτόν που μπορεί να φιλοξενήσει.

Στο ρεπορτάζ παρουσιάζεται, και μια οικογένεια από τη Συρία που ζει σε ένα οίκημα, και η μητέρα περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια και τα παιδιά της.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος της DW, Oliver Sallet, ανήρτησε μια φωτογραφία στο Twitter γράφοντας ότι η αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει το συνεργείο της DW κατά την επίσκεψή του στον καταυλισμό. «Εδώ είναι το ρεπορτάζ. Δραματικό».

Greek police tried to prevent us from reporting: Here's our report from Samos. Dramatic. #Refugeesgr



WATCH: https://t.co/1oBAIOeJlY pic.twitter.com/MQz5KSm1ms