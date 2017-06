Μύκονος: Ο μεγιστάνας με τις άδειες τσέπες - Απίθανες αποκαλύψεις πίσω από τις εικόνες χλιδής!

O 38χρονος, που θύμιζε τον Ντι Κάπριο στην ταινία «Catch me if you can», παρίστανε τον ζάπλουτο χωρίς να έχει μία. Με ύφος πολλών καρδιναλίων και συμπεριφορά μεγιστάνα, ο 38χρονος κατάφερε επί έναν χρόνο να ζει πλουσιοπάροχα, φεσώνοντας όποιον... μιλάει ελληνικά! Με το αφοπλιστικό θράσος του, ζούσε στη χλιδή πολυτελών ξενοδοχείων, τα οποία όμως πλήρωνε με πλαστές επιταγές. Είχε βρει τρόπο να κάνει ακριβές διακοπές δίχως να προκαλεί, δίνοντας την εντύπωση ενός ευκατάστατου άνδρα ο οποίος δεν τσιγκουνεύεται όσον αφορά την καλοπέρασή του. Ο μεγιστάνας της... δεκάρας με τις άδειες τσέπες είχε το θράσος να υπογράφει με άνεση «πέτσινες» επιταγές και υπολογίζεται ότι, από τον Μάιο του 2016 ως τις τελευταίες ημέρες, χρέωσε τα ξενοδοχεία με το συνολικό ποσό των 18.000 ευρώ.

Οταν τα θύματά του αντιλαμβάνονταν την απάτη, εκείνος είχε ήδη φροντίσει να εξαφανίσει τα ίχνη του. Μάλιστα, για να μην κάνει λάθος και εμφανιστεί σε μέρος όπου τον γνώριζαν, κρατούσε... αρχείο με τα ονόματα των ανθρώπων που είχε ξεγελάσει αλλά και των ξενοδοχείων που είχε χρεώσει! Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι είχε φεσώσει 34 ξενοδοχεία στη Μύκονο και την Αθήνα.

Η τελευταία απάτη του ήταν σε πολυτελές ξενοδοχείο, στο οποίο πλήρωσε 1.202 ευρώ με πλαστή εγγυητική. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως και τις προηγούμενες φορές, αντί για μετρητά ή κάρτα προτίμησε να ακολουθήσει την «πεπατημένη» των επιταγών, που επί έναν χρόνο έδειξε να πηγαίνει μια χαρά! Ομως αυτή τη φορά φαίνεται ότι λογάριασε χωρίς τον... ξενοδόχο!

Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου δεν πείστηκαν από το ύφος και τη συμπεριφορά του και σύντομα άρχισαν να τον υποπτεύονται. Μόλις πήραν στα χέρια τους την πλαστή επιταγή, ειδοποίησαν τους αστυνομικούς, που συνέλαβαν τον 38χρονο πριν προλάβει να εξαφανιστεί. Οπως διαπιστώθηκε, ο 38χρονος δήλωνε ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου στην οδό Βουκουρεστίου, όπου φέρεται ότι εξέδιδε πλαστά τιμολόγια πληρωμής. Εκτός από τις απάτες, σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για εμπρησμό σε δάσος (!), που είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2016 από τον ανακριτή Αγρινίου.

