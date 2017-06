Πάργα: Διακοπές για την Maria Mena - Διαφημίζει τις ομορφιές της περιοχής στο instagram [pics]

Απολαμβάνει τις ολιγοήμερες διακοπές της, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανέβασε τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τις ομορφιές της Πάργας! Γεννημένη σε καλλιτεχνική οικογένεια με μητέρα συγγραφέα και πατέρα ντράμερ, η Maria ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της που έπαιζε με διάφορες μπάντες στο Οσλο. Στα εννέα της χρόνια αντιμετωπίζει τον εφιάλτη της κατάθλιψης μετά το διαζύγιο των γονιών της και στα 13 της μετακομίζει για να ζήσει μαζί με τον πατέρα της, αφήνοντας πίσω της τις κακές στιγμές.

Ξεκίνησε απο μικρή ηλικία να γράφει μουσικές και το 2002 εισέρχεται στη δισκογραφία, με τα album της να γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και τα τραγούδια της να δεσπόζουν στα air plays των ραδιοφωνικών σταθμών, ενώ στη χώρα μας έγινε ιδιαίτερα αγαπητή με τα singles " just hold me" και "miss you love"...

Πηγή: epirus-tv