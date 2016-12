Χριστούγεννα στη Δράμα: Πλήθος εκδηλώσεων στην `Ονειρούπολη`

Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου:

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. «Χριστός γεννάται δοξάσατε…».

12.00-13.00 στην Κεντρική σκηνή: «Τα Μαγικά Χριστούγεννα» παράσταση κουκλοθέατρου με μεγάλες κούκλες Μάπετ της ομάδας κουκλοθεάτρου «Τικ-Νικ».

13.30-14.00 στην Κεντρική σκηνή: Το Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου «Άρωμα Παράδοσης» μας παρουσιάζει χορούς από τις Κυκλάδες και όλη την Ελλάδα.

20.00 Κεντρική σκηνή. Ο Φίλιππος Τσιρακίδης και η παρέα του υπόσχονται μια μουσική παράσταση γεμάτη ελληνική λαϊκή μουσική!

Τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου:

10.00-14.00 στο «Σπιτάκι Διαδραστικών Παραμυθιών»: Σσσσσς ...ησυχία! «Παραμύθι μύθι μύθι, το κουκί και το ρεβύθι..!» Το παραμύθι μας αρχίζει και ζωντανεύει ξανά εδώ, στην πιο όμορφη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, στην «Ονειρούπολη»! Επιστρέφει ξανά, ο αγαπημένος μας ήρωας ο «Ρούλης ο Δραμινούλης»! Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους για να ζήσουμε μαζί την περιπέτεια του αγαπημένου μας ήρωα και της φίλης του Μήνας. Γιατί, η αληθινή φιλία μας ενθαρρύνει και μας σηκώνει ψηλά, όταν τα δικά μας φτερά λησμονούν πως να πετάνε.

11.00-12.00 στην Κεντρική σκηνή η «Πανηπειρωτική Ένωση Ν. Δράμας» μας ταξιδεύει με ήχους και χορούς από όλη την Ήπειρο.

12.00-13.00 στην Κεντρική σκηνή ο Σύλλογος της Ένωσης Χορευτών Δράμας «Πυρρίχιος» παρουσιάζει χορούς από διάφορες περιοχές του Πόντου, με τα τμήματα Παίδων και Ενηλίκων.

12.30-13.30 και 17:00- 18:00 (δύο παραστάσεις) στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας: Μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους με τίτλο «Το κουαρτέτο των Χριστουγέννων» σε σκηνοθεσία Δέσποινας Σαρόγλου. Μια σύνθεση λογοτεχνικών κειμένων μεγάλων κλασικών συγγραφέων (C. Dickens, E.T.E.A Hoffmann, C.C. Moore, C. Andersen) της βικτωριανής εποχής, με ζωντανή χριστουγεννιάτικη μουσική. «Ο Καρυοθραύστης», «Ο Σκρουτζ», «Η επίσκεψη του Άη Νικόλα» και «το Κοριτσάκι με τα σπίρτα», ενώνονται σε μία ιστορία που ζωντανεύει τα ακούσματα και τα όνειρα των παιδιών, όπου το γέλιο εναλλάσσεται με τη συγκίνηση και καταφέρνει με τους ξεσηκωτικούς ήχους και τους χορούς της, να ξυπνήσει τις αισθήσεις και να μεταδώσει ένα σημαντικό μήνυμα αγάπης. Είσοδος Ελεύθερη.

13.00-14.00 στην Κεντρική σκηνή. Το γυμναστήριο «Elite Health House» παρουσιάζει το «Elite Fighting». Μια προπόνηση με αρχές και ασκησιολόγιο βασισμένη σε πολεμικές τέχνες. Μην σας ξεγελάει το όνομα Fighting, γιατί ο μόνος μας αντίπαλος είναι η καθιστική καθημερινότητα και η μονοτονία στην προπόνηση. Ακολουθεί το «Strong by Zumba». Πρόγραμμα για άντρες και γυναίκες χωρίς ηλικιακή εξαίρεση, που στόχο έχει τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και την ενδυνάμωση όλων των μυϊκών ομάδων του σώματος.

14.00-15.00 στην Κεντρική σκηνή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλωτής «Ακρίτες» μας παρουσιάζει χορούς από τον Πόντο.

15.00-15.30 στην Κεντρική σκηνή η Παιδική Κατασκήνωση «Pitsas Camp» παρουσιάζει Zumba χορογραφίες με συμμετοχή στελεχών και κατασκηνωτών.

17.00-18.00 στην Κεντρική σκηνή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμένους - Παρανεστίου «Ο Προφήτης Ηλίας» παρουσιάζει χορούς από τον Πόντο.

18.00-18.30 στην Κεντρική σκηνή ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Διποτάμων» Δήμου Παρανεστίου μας ταξιδεύει με Ποντιακούς ρυθμούς.

18.00-20.00 στο «Σινεμά Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» (Τούνελ Πλατείας): Ο «Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας» παρουσιάζει το νέο παιδικό βιβλίο του Βασίλη Τερζόπουλου «Αναταραχή στην Κουζίνα #2: Ένα αλλιώτικο Πιρούνι». Ένα παιχνίδι δημιουργικού διαλόγου που αφορά στην αντίληψή μας για τη διαφορετικότητα και τα όρια του εκφοβισμού. Το βιβλίο προλογίζουν η Πρόεδρος του Συλλόγου Αγλαΐα Κατσιγιάννη και ο Ψυχοθεραπευτής - Συγγραφέας Ιάκωβος Μαρτίδης.

Στις 20.00 στην Κεντρική σκηνή: «Swinging Lights» ένα σχήμα από τη Θεσσαλονίκη που αποτελείται από πέντε μουσικούς. Με jazz και retro swing διάθεση έρχονται για να μας ταξιδέψουν και να μας «βάλουν για τα καλά» στο πνεύμα των Χριστουγέννων!