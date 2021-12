Ο κορονοϊός φαίνεται ότι χτυπάει ανελέητα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μιας και σύμφωνα με την «Telegraph» τα κρούσματα έφτασαν τα 19.

Τα κρούσματα αφορούν τόσο παίκτες όσο και τεχνικό επιτελείο της αγγλικής ομάδας κι όπως προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο έχουν τεθεί σε καραντίνα, με αποτέλεσμα τίποτα να μη λειτουργεί κανονικά στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής της Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ είχε αναβληθεί και όπως όλα δείχνουν δεν θα διεξαχθεί ούτε το παιχνίδι με την Μπράιτον.

The scale of the Covid-19 outbreak at Manchester United can be revealed with 19 positive cases recorded across players and staff at the club. Not all immediate first team personnel #mufc https://t.co/mihkk7IRBt