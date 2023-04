Ο ιδιοκτήτης της Athens Καλλιθέα, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2, συνελήφθη πριν τις λίγες εβδομάδες για επίθεση στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τη «Aspen Daily News», ο 57χρονος επιχειρηματίας, Άντριου Μπάρογουεϊ, ο οποίος είναι και μέτοχος της ομάδας χόκεϊ Arizona Coyotes, συνελήφθη έπειτα από ένα σοβαρό επεισόδιο που είχε σημειωθεί το προηγούμενο βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Οι αστυνομικοί φέρονται να βρήκαν τη σύζυγο του με μώλωπες στους αστραγάλους και στα γόνατα, αλλά και αίμα στα χέρια της.

Ο Άντριου Μπάρογουεϊ πέρασε εκείνο το βράδυ στη φυλακή της κομητείας Pitkin. Την επόμενη μέρα απολογήθηκε στον δικαστή της τοπικής περιφέρειας και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 2.500 δολαρίων, ωστόσο του απαγορεύτηκε να έχει οποιαδήποτε επαφή με τη σύζυγό του.

Το δικαστήριο είχε οριστεί αρχικά για τις 3 Απριλίου, ωστόσο τελικά η ακρόαση θα γίνει στις 17 Απριλίου.

Arizona Coyotes minority owner Andrew Barroway has been suspended indefinitely following his arrest Thursday in Colorado, the NHL said in a statement.



