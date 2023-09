Ο Ιβάν Τέρνερ μέσω twitter έκανε δημόσια επίθεση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον βετεράνο NBAer να αναφέρει πως κανείς δεν θέλει να κάνει προπόνηση με τον «Greak Freak» και τον αδελφό του.

Συγκεκριμένα ο Ιβάν Τέρνερ ο οποίος στο παρελθόν είχε ιδιαίτερη κόντρα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποφάσισε μέσω twitter να εξαπλώσει επίθεση προς το μέρος του STAR των Μιλγουόκι Μπακς αναφέροντας πως κανείς δεν επιθυμεί να κάνει προπόνηση στο Μιλγουόκι με αυτόν και τον αδελφό του, σε μια αιχμηρή αν μη τι άλλο δήλωση.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως στο εν λόγω ποστάρισμα στο twitter ο Τέρνερ δεν αναφέρει πουθενά το όνομα του Γιάννη και του Θανάση, ωστόσο αν μη τι άλλο με τα λόγια του φωτογραφίζει τους δυο παίκτες.

Ain’t nobody coming to Milwaukee to work out wit you and your brother