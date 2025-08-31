ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης live για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην «OPAP Arena». Οι γηπεδούχοι έχουν στόχο το 2/2 στην έναρξη της σεζόν, ενώ οι «Αρκάδες» ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς μετά την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με 2-0. Η «Ένωση» την πρώτη αγωνιστική επικράτησε με 2-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό.