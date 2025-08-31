Αθλητικά

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης live για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League

Η Ένωση θέλει το 2/2 στο πρωτάθλημα και οι Αρκάδες το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα
Ο Πένραϊς με τη φανέλα της ΑΕΚ ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Super League
2η αγωνιστική
0 - 0
Ο Πένραϊς με τη φανέλα της ΑΕΚ ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena και θέλει να “ζευγαρώσει” τις νίκες της στη Super League. Τους πρώτους τους βαθμούς θέλουν οι Αρκάδες, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, για τα ματς των εθνικών ομάδων.

20:10 | 31.08.2025
12'
Ανεκμετάλλευτη πέρασε η ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους
20:09 | 31.08.2025
11'
Φαουλ σε καλό σημείο για τον Αστέρα Τρίπολης
20:06 | 31.08.2025
7'
Χαμένη ευκαιρία για την «Ένωση»

Κεφαλιά ο Βίντα μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία.

20:05 | 31.08.2025
7'
Φάουλ σε καλή θέση για σέντρα κέρδισε ο Πέτρος Μάνταλος
20:02 | 31.08.2025
Κίτρινη κάρτα στον Πιερό για αγκωνιά στον Έντερ
20:00 | 31.08.2025

Πρώτη απειλή από τους φιλοξενούμενους με τον Εμμανουηλίδη να κάνει ωραία κίνηση να δίνει στον Μπαρτόλο, ο οποίος δεν έκανε καλή σέντρα.

19:59 | 31.08.2025
Σέντρα στο ματς
19:51 | 31.08.2025

Ο Νίκολιτς έχει αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης στο παρελθόν ως προπονητής της Παρτιζάν, με την παράδοση να είναι υπέρ του με μία νίκη και μία ισοπαλία. 

19:50 | 31.08.2025

Στο VAR βρίσκεται ο Στέφανος Κουμπαράκης, με βοηθό του τον Βασίλη Φίτσα.

19:49 | 31.08.2025

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
Βοηθοί του θα είναι οι Χρήστος Κορώνας και Άγγελός Κολλιάκος. 
Τέταρτος διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχος. 

19:48 | 31.08.2025

Στον πάγκο για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη είναι οι: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντεθ, Κετού, Τζοακίνι, Γιαμπλόνσκι, Πομόνης, Μεντιέτα, Χαραλαμπόγλου, Καλλαντζή.

19:47 | 31.08.2025

Στον πάγκο του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Καλοσκάμης.

19:47 | 31.08.2025

Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Moύμο, Έντερ, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.

19:46 | 31.08.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό.

19:42 | 31.08.2025

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην «OPAP Arena». Οι γηπεδούχοι έχουν στόχο το 2/2 στην έναρξη της σεζόν, ενώ οι «Αρκάδες» ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς μετά την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με 2-0. Η «Ένωση» την πρώτη αγωνιστική επικράτησε με 2-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό. 

19:42 | 31.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. 

19:37 | 31.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr.
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo