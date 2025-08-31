ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης live για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena και θέλει να “ζευγαρώσει” τις νίκες της στη Super League. Τους πρώτους τους βαθμούς θέλουν οι Αρκάδες, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, για τα ματς των εθνικών ομάδων.
Κεφαλιά ο Βίντα μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία.
Πρώτη απειλή από τους φιλοξενούμενους με τον Εμμανουηλίδη να κάνει ωραία κίνηση να δίνει στον Μπαρτόλο, ο οποίος δεν έκανε καλή σέντρα.
Ο Νίκολιτς έχει αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης στο παρελθόν ως προπονητής της Παρτιζάν, με την παράδοση να είναι υπέρ του με μία νίκη και μία ισοπαλία.
Στο VAR βρίσκεται ο Στέφανος Κουμπαράκης, με βοηθό του τον Βασίλη Φίτσα.
Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
Βοηθοί του θα είναι οι Χρήστος Κορώνας και Άγγελός Κολλιάκος.
Τέταρτος διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχος.
Στον πάγκο για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη είναι οι: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντεθ, Κετού, Τζοακίνι, Γιαμπλόνσκι, Πομόνης, Μεντιέτα, Χαραλαμπόγλου, Καλλαντζή.
Στον πάγκο του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Καλοσκάμης.
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Moύμο, Έντερ, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην «OPAP Arena». Οι γηπεδούχοι έχουν στόχο το 2/2 στην έναρξη της σεζόν, ενώ οι «Αρκάδες» ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς μετά την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με 2-0. Η «Ένωση» την πρώτη αγωνιστική επικράτησε με 2-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ