ΑΕΛ – ΑΕΚ live για την 4η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ για την 4η αγωνιστική της Super League, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στο ελληνικό πρωτάθλημα και να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι “βυσσινί” από την πλευρά τους προέρχονται από τη δεύτερη ισοπαλία τους στη σεζόν και ψάχνουν την πρώτη τους νίκη κόντρα στην Ένωση.