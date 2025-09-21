Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΛ – ΑΕΚ live για την 4η αγωνιστική της Super League

Σημαντικό παιχνίδι στην AEL FC Arena με την Ένωση να αναζητά το 4/4
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν στη Λάρισα
Logo ΑΕΛ
0 - 1
Δεύτερο ημίχρονο
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν στη Λάρισα (ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ για την 4η αγωνιστική της Super League, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στο ελληνικό πρωτάθλημα και να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι “βυσσινί” από την πλευρά τους προέρχονται από τη δεύτερη ισοπαλία τους στη σεζόν και ψάχνουν την πρώτη τους νίκη κόντρα στην Ένωση.

19:03 | 21.09.2025
70'

Ο Μάνταλος σκόραρε αυτή τη φορά για την ΑΕΚ, αλλά δόθηκε και πάλι χέρι από τον διαιτητή, με το γκολ να μη μετράει για την ΑΕΚ ξανά

19:02 | 21.09.2025
Δεν μετράει και δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ!
19:01 | 21.09.2025

Η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Πινέδα για να καταλήξει στα δίχτυα σύμφωνα με το VAR και το γκολ ακυρώθηκε, με το 1-0 να παραμένει για την  Ένωση!

19:01 | 21.09.2025
Δεν μετράει το γκολ!
19:00 | 21.09.2025

68' Τρομερό σουτ του Μαρίν, με την μπάλα να βρίσκει και στον Πινέδα και να καταλήγει στα δίχτυα της ΑΕΛ

18:56 | 21.09.2025
Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ!
18:51 | 21.09.2025
63'
Κοντά σε δεύτερο γκολ η ΑΕΚ!

Υπέροχο σουτ του Μάνταλου λίγο έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ

18:49 | 21.09.2025
58'
Ευκαιρία για την ΑΕΛ!

Από κεφαλιά του Πασά μετά από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ

18:48 | 21.09.2025
55'

Στην πρώτη του φάση στο ματς, ο Μάνταλος σκόραρε με προβολή στο δεύτερο δοκάρι, μετά από σέντρα του Πήλιου από αριστερά

18:47 | 21.09.2025
Γκολ η ΑΕΚ!
18:47 | 21.09.2025
Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Από σέντρα του Κουτέσα, ο Γιόβιτς πήρε μία ακόμη κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

18:45 | 21.09.2025

Αλλαγή για την ΑΕΚ με τον Μάνταλο αντί του Ελίασον

18:45 | 21.09.2025

Η ΑΕΚ έβγαλε αντεποίθεση με 5 παίκτες, αλλά το σουτ του Κουτέσα κόντραρε

18:39 | 21.09.2025

Έχει "ανοίξει" το ματς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου

18:38 | 21.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
18:37 | 21.09.2025

Με μία αλλαγή η ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Γιούσης πήρε τη θέση του Μάγγου

18:22 | 21.09.2025
Το δοκάρι της ΑΕΛ!
18:21 | 21.09.2025

Ανοιχτό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να έχει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και την ΑΕΛ να "απειλεί" με τη σειρά της, φθάνοντας πιο κοντά στο γκολ, με ένα δοκάρι του Πασά. Το 0-0 παρέμεινε όμως μέχρι τέλους στο πρώτο 45λεπτο.

18:19 | 21.09.2025
Ημίχρονο στη Λάρισα!
18:19 | 21.09.2025

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

18:17 | 21.09.2025
45'
Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιόβιτς πήρε νέα κεφαλιά μαρκαρισμένος, με την μπάλα να περνάει αυτή τη φορά, δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστία της ΑΕΛ

18:17 | 21.09.2025

Η ΑΕΚ πήρε ξανά μέτρα μετά από ένα 10λεπτο που η ΑΕΛ είχε γίνει πιο απειλητική

18:11 | 21.09.2025
40'

Ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρότα, αλλά δεν κατάφερε να βρει εστία για την ΑΕΚ

18:10 | 21.09.2025
36'
Δοκάρι για την ΑΕΛ!

Εξαιρετική επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΛ, με τον Πασά να κάνει ωραία το πλασέ με τη μία, αλλά να στέλνει την μπάλα στο οιρζόντιο δοκάρι της ΑΕΚ

18:08 | 21.09.2025
35'
Ευκαιρία για την ΑΕΛ!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ατανάσοφ, με τον Στρακόσα να πέφτει στη γωνία του και να μπλοκάρει

18:06 | 21.09.2025
Οι δύο ευκαιρίες της ΑΕΚ νωρίτερα!
18:00 | 21.09.2025

Συμπληρώθηκε το πρώτο μισάωρο του αγώνα, με την ΑΕΚ να μη βρίσκει ρυθμό μετά το πρώτο 10λεπτο του αγώνα.

17:52 | 21.09.2025

Νέα διακοπή για τραυματισμό στην AEL FC Arena

17:49 | 21.09.2025
19'
Ευκαιρία για την ΑΕΛ!

Ο Ατανάσοφ έκανε δυνατό μακρινό σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

17:46 | 21.09.2025

Συνεχίζεται το παιχνίδι, αλλά χωρίς ρυθμό μετά και από μία σειρά φάουλ στο χώρο του κέντρου

17:40 | 21.09.2025

Μικρή διακοπή τώρα στο ματς για ένα τραυματισμό του Πέρεζ της ΑΕΛ

17:39 | 21.09.2025
7'
Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Κουτέσα αυτή τη φορά μπήκε στην περιοχή από αριστερά και έκανε καλό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ

17:36 | 21.09.2025
2'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Κοϊτά σούταρε ωραία μέσα από την περιοχή, αλλά ο Μελισσάς απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του

17:33 | 21.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
17:30 | 21.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

17:22 | 21.09.2025

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

17:21 | 21.09.2025

Στο γήπεδο βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος

17:20 | 21.09.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Δημήτρης Μόσχου, με τον Βασίλη Φωτιά στο VAR

17:19 | 21.09.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Ουάρντα, Κοσουνού, Χατζηστραβός, Παπαγεωργίου, Γκάρατε, Στάικος, Βαρσάμης, Γιούσης, Σουρλής.

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό, Καλοσκάμης.

17:18 | 21.09.2025
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ


Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Σαγάλ, Τούπτα, Πασάς.

17:18 | 21.09.2025
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ


Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς.

17:17 | 21.09.2025

Η ΑΕΛ από την άλλη πλευρά έχει δύο ισοπαλίες και μία ήττα στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν, στην επιστροφή της στη Super League

17:17 | 21.09.2025

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με 3/3 το πρωτάθλημα και αντιμετωπίζει την ΑΕΛ με στόχο να συνεχίσει το σερί της

17:17 | 21.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι στη Λάρισα για την 4η αγωνιστική της Super League

17:13 | 21.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
