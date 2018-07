Γράφει ιστορία ο Τσιτσιπάς! Απίθανος πόντος και νέα πρόκριση στο Γουίμπλετον – video

Συνεχίζει την άνοδό του στο παγκόσμιο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στο Γουίμπλετον, όπου και πέρασε σήμερα (05/07) στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, με τη νίκη του 3-2 σετ, κόντρα στο νούμερο 54 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Αμερικανό, Τζάρεντ Ντόναλντσον. Αποθεώθηκε μάλιστα και από τους διοργανωτές για έναν πόντο του.

Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, No 35 στον κόσμο, κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του, στον 3ο γύρο ενός γκραν σλαμ, αφού σε ένα ματς, που ξεκίνησε χθες (04/07) αλλά διεκόπη λόγω βροχής και συνεχίστηκε σήμερα (05/07) το μεσημέρι, κατάφερε τελικά να πάρει τη σπουδαία νίκη.

Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε του 21χρονου αντιπάλου του με 2-0 σετ (6-3, 6-2), στη συνέχεια έχασε το τρίτο σετ με 3-6 και στο τέταρτο σταμάτησαν στο 3-4, για να συνεχίσουν σήμερα, με τον Ντόναλντσον να παίρνει κι αυτό το σετ, με 4-6. Τελικά στο 5ο και τελευταίο σετ, ο Έλληνας τενίστας, παρότι βρέθηκε να χάνει 0-2 και 1-3, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει το σετ με 6-3.

Έτσι προκρίθηκε στους «32» του φημισμένου τουρνουά της Αγγλίας, όπου και θα αντιμετωπίσει πλέον, τον 29χρονο Ιταλό Τόμας Φαμπιάνο, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στο Νο 133 της παγκόσμιας κατάταξης, απέκλεισε όμως στον προηγούμενο γύρο τον Σταν Βαβρίνκα, νικώντας 7-6, 6-3 και 7-6 στα σετ.

“Welcome to the future of men’s tennis!”

19-year-old @StefTsitsipas defeats Jared Donaldson 6-3, 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 in the second round – we won't tire of seeing more shots like this 😲#Wimbledon pic.twitter.com/KXmEqxbtMq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2018