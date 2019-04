«Αποθέωση» για Γουέιντ στο… φινάλε! «Υπόκλιση» από Ομπάμα και Κλίντον – video

“Αντίο” στην ενεργό δράση με ένα triple-double είπε ο Ντουέιν Γουέιντ. Ο “Flash” έδωσε τον τελευταίο αγώνα της καριέρας τους στην ήττα των Χιτ μέσα στην έδρα των Νετς με 113-94.

Ο Γουέιντ έδωσε την… τελευταία του παράσταση (triple double με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ), με τους κολλητούς του, Λεμπρόν Τζέιμς, Καρμέλο Άντονι και Κρις Πολ να τον καμαρώνουν από τις court seats του γηπέδου των Νετς. Οι φίλοι του Μπρούκλιν τον “αποθέωσαν” με standing ovation στο φινάλε του αγώνα!

Οι φίλοι των Νετς σηκώθηκαν όρθιοι για να χειροκροτήσουν τον Γουέιντ, ενώ λίγο αργότερα δύο πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ θέλησαν να πουν το δικό τους “αντίο” στον “flash”, μέσω twitter. Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ Ομπάμα… υποκλίθηκα στον ηγέτη των Χιτ.

From a big NBA fan, congrats to future Hall of Famers Dwyane Wade and Dirk Nowitzki—not just all-time greats but class acts, too.

Congrats @DwyaneWade on a storied career. It’s been a joy to watch your sportsmanship and skill on the court and your compassion and leadership off the court. I’m looking forward to your next chapter. But please, let’s just stay off the scorer’s tables for now… #OneLastDance pic.twitter.com/TE2WwAHq83

