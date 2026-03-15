Ατρόμητος – ΑΕΚ live για την 25η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο για την 25η αγωνιστική της Super League, με στόχο τη νίκη που θα την επαναφέρει μόνη πρώτη στη βαθμολογία, κόντρα στους ανεβασμένος Περιστεριώτες που διεκδικούν την είσοδό τους στα πλέι οφ των θέσεων 5-8.
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά ο Ατρόμητος ισορρόπησε στη συνέχεια, άνοιξε το σκορ με τον Μήτογλου και είχε δοκάρι και γκολ που δεν μέτρησε, για να βάλει στα... σχοινιά την Ένωση, η οποία ισοφάρισε με τον Βάργκα, αλλά το γκολ της ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ και έτσι το 1-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Το VAR ενημέρωσε τον διαιτητή ότι υπάρχει οριακό οφσάιντ του σκόρερ της ΑΕΚ στη φάση και το γκολ δεν μέτρησε
Από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν από αριστερά, ο Βάργκα βρήκε μπροστά του την μπάλα και με προβολή... αλά Ζλάταν, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 της ΑΕΚ στο ματς
Από σουτ του Καραμάνη, ο Στρακόσα απέκρουσε την μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια ο Μπάκου σκόραρε, αλλά από θέση οφσάιντ
Η ΑΕΚ δείχνει επηρεασμένη από το γκολ του Ατρομήτου και δεν μπορεί να πάρει ούτε τον έλεγχο του αγώνα πια
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσούμπερ, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα
Δεν πανηγύρισε το γκολ του ο Μήτογλου!
Από εκτέλεση φάουλ, ο Μήτογλου πήρε την κεφαλιά και σκόραρε κόντρα στην πρώην ομάδα του
Ο Ουκάκι έστρωσε την μπάλα έξω από την περιοχή και έκανε το διαγώνιο σουτ, με τον Στρακόσα να πέφτει στη γωνία του και να μπλοκάρει
Η ΑΕΚ έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα και προσπαθεί να "πιέσει" την άμυνα του Ατρομήτου
Ο Βάργκα βρέθηκε σε θέση βολής έξω από την περιοχή, αλλά άνοιξε το κοντρόλ του έχασε την ευκαιρία να "απειλήσει" για την ΑΕΚ
Ο Γιουμπιτάνα μπήκε στην περιοχή από δεξιά, αλλά έκανε κακό πλασέ και αστόχησε από κοντά
Από το κόρνερ και κεφαλιά του Μουκουντί, ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου έκανε και νέα απόκρουση!
Πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, ο Μάνταλος σούταρε από κοντά στην περιοχή, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε για τον Ατρόμητο
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ευαγγέλου με τον Κουμπαράκη στο VAR
Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Φαν Βέερτ, Πνευμονίδης, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Τσιλούλης, Τσακμάκης, Τζοβάρας
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Πινέδα, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι
Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Κίνι, Ούρονεν, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσούμπερ
Στρακόσα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα
Ο Νίκολιτς έχει όμως αλλαγές στην ενδεκάδα και για λόγους ξεκούρασης
Στο Περιστέρι, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με ψυχολογία και από τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της Τσέλιε
Με νίκη φαίνεται ότι συνεχίζει όμως και ο ΠΑΟΚ, αφού προηγείται ήδη με 3-0 του Λεβαδειακού
Ο Ατρόμητος είναι στην 8η θέση και παλεύει να μείνει στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ για την Ευρώπη, ενώ η ΑΕΚ θέλει να επανέλθει στην κορυφή της Super League, την οποία και έχασε χθες, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Κρήτη
