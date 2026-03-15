Ατρόμητος – ΑΕΚ live για την 25η αγωνιστική της Super League

Δύσκολη έξοδος για την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος στο Περιστέρι
Ο Μήτογλου μετά το γκολ του κόντρα στην ΑΕΚ (KLODIAN LATO
Super League
25η αγωνιστική
1 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Μήτογλου μετά το γκολ του κόντρα στην ΑΕΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο για την 25η αγωνιστική της Super League, με στόχο τη νίκη που θα την επαναφέρει μόνη πρώτη στη βαθμολογία, κόντρα στους ανεβασμένος Περιστεριώτες που διεκδικούν την είσοδό τους στα πλέι οφ των θέσεων 5-8.

20:29 | 15.03.2026

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά ο Ατρόμητος ισορρόπησε στη συνέχεια, άνοιξε το σκορ με τον Μήτογλου και είχε δοκάρι και γκολ που δεν μέτρησε, για να βάλει στα... σχοινιά την Ένωση, η οποία ισοφάρισε με τον Βάργκα, αλλά το γκολ της ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ και έτσι το 1-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

20:21 | 15.03.2026
Ημίχρονο στο Περιστέρι!
20:20 | 15.03.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:20 | 15.03.2026

Το VAR ενημέρωσε τον διαιτητή ότι υπάρχει οριακό οφσάιντ του σκόρερ της ΑΕΚ στη φάση και το γκολ δεν μέτρησε

20:19 | 15.03.2026
Δεν μετράει το γκολ!
20:19 | 15.03.2026
Περιμένει το VAR ο διαιτητής!
20:18 | 15.03.2026

Από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν από αριστερά, ο Βάργκα βρήκε μπροστά του την μπάλα και με προβολή... αλά Ζλάταν, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 της ΑΕΚ στο ματς

20:17 | 15.03.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
20:16 | 15.03.2026
44'

Από σουτ του Καραμάνη, ο Στρακόσα απέκρουσε την μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια ο Μπάκου σκόραρε, αλλά από θέση οφσάιντ

20:14 | 15.03.2026
Δοκάρι για τον Ατρόμητο! Γκολ οφσάιντ στη συνέχεια για τους Περιστεριώτες!
20:10 | 15.03.2026

Η ΑΕΚ δείχνει επηρεασμένη από το γκολ του Ατρομήτου και δεν μπορεί να πάρει ούτε τον έλεγχο του αγώνα πια

20:09 | 15.03.2026
37'
Νέα ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσούμπερ, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα

20:05 | 15.03.2026

Δεν πανηγύρισε το γκολ του ο Μήτογλου!

20:05 | 15.03.2026
34'

Από εκτέλεση φάουλ, ο Μήτογλου πήρε την κεφαλιά και σκόραρε κόντρα στην πρώην ομάδα του

20:00 | 15.03.2026
Γκολ για τον Ατρόμητο!
19:54 | 15.03.2026
28'
Ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Ο Ουκάκι έστρωσε την μπάλα έξω από την περιοχή και έκανε το διαγώνιο σουτ, με τον Στρακόσα να πέφτει στη γωνία του και να μπλοκάρει

19:47 | 15.03.2026
20'

Η ΑΕΚ έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα και προσπαθεί να "πιέσει" την άμυνα του Ατρομήτου

19:41 | 15.03.2026
15'

Ο Βάργκα βρέθηκε σε θέση βολής έξω από την περιοχή, αλλά άνοιξε το κοντρόλ του έχασε την ευκαιρία να "απειλήσει" για την ΑΕΚ

19:33 | 15.03.2026
9'
Ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Ο Γιουμπιτάνα μπήκε στην περιοχή από δεξιά, αλλά έκανε κακό πλασέ και αστόχησε από κοντά

19:33 | 15.03.2026

Από το κόρνερ και κεφαλιά του Μουκουντί, ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου έκανε και νέα απόκρουση!

19:32 | 15.03.2026
1'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, ο Μάνταλος σούταρε από κοντά στην περιοχή, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε για τον Ατρόμητο

19:31 | 15.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:30 | 15.03.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα της αναμέτρησης

19:27 | 15.03.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

19:26 | 15.03.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ευαγγέλου με τον Κουμπαράκη στο VAR

19:25 | 15.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Φαν Βέερτ, Πνευμονίδης, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Τσιλούλης, Τσακμάκης, Τζοβάρας

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Πινέδα, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι

19:25 | 15.03.2026
Η ενδεκάδα του Ατρομήτου

Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Κίνι, Ούρονεν, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσούμπερ

19:23 | 15.03.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα

19:23 | 15.03.2026

Ο Νίκολιτς έχει όμως αλλαγές στην ενδεκάδα και για λόγους ξεκούρασης

19:20 | 15.03.2026

Στο Περιστέρι, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με ψυχολογία και από τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της Τσέλιε

19:20 | 15.03.2026
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
19:19 | 15.03.2026

Με νίκη φαίνεται ότι συνεχίζει όμως και ο ΠΑΟΚ, αφού προηγείται ήδη με 3-0 του Λεβαδειακού

19:19 | 15.03.2026
19:18 | 15.03.2026

Ο Ατρόμητος είναι στην 8η θέση και παλεύει να μείνει στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ για την Ευρώπη, ενώ η ΑΕΚ θέλει να επανέλθει στην κορυφή της Super League, την οποία και έχασε χθες, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Κρήτη

19:15 | 15.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ

19:15 | 15.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
