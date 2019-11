Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Παλάσιο! Σοκ και για το ελληνικό μπάσκετ

Σε σοκ βρίσκεται και το ελληνικό μπάσκετ, για τον ξαφνικό “χαμό” του Μιλτ Παλάσιο, του Αμερικανού αθλητή, ο οποίος αγωνίστηκε και στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, φορώντας τη φανέλα της Καβάλας.

Ο δύστυχος παλαίμαχος γκαρντ, που είχε περάσει και από τις Παρτιζάν, Χίμκι και Λιέτουβος Ρίτας στην Ευρώπη, φέρεται να χτυπήθηκε από ένα Honda Civic στο Τορόντο του Καναδά, όπου εργαζόταν ως βοηθός προπονητή στη G-League του NBA.

Former basketball player Milt Palacio died in Toronto after being knocked down by a Honda Civic vehicle at the Toronto Mall

RIP

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 22, 2019