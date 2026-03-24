Dubai BC – Παναθηναϊκός live για την 33η αγωνιστική της Euroleague

Στο Σαράγεγο η αναμέτρηση, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή
32η αγωνιστική στη Euroleague
Διαιτητές: Ντιφαλά, Σούκις, Βικλίκι
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Dubai BC για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 18-14, ενώ εκείνη από τα ΗΑΕ στην 11η θέση με 17-15.

20:43 | 24.03.2026

Φάουλ του Ναν στον Πετρούσεφ

20:43 | 24.03.2026
11-15 με 2/2 βολές του Όσμαν
20:42 | 24.03.2026

Βολές για τον Όσμαν

20:40 | 24.03.2026

4:50 για το τέλος του 1ου δεκαλέπτου

20:40 | 24.03.2026

Τηλεοπτικό τάιμ άουτ

20:39 | 24.03.2026
11-13 με τον Οσμάν, από ασίστ του Ναν
20:39 | 24.03.2026

Άστοχος ο Λεσόρ στη βολή του

20:39 | 24.03.2026

5:54 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:38 | 24.03.2026
11-11 ο Λεσόρ και θα έχει και μια βολή
20:38 | 24.03.2026
11-9 με τον Καμπεγκέλε
20:38 | 24.03.2026
9-9 με τον Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός
20:37 | 24.03.2026
9-7 με δεύτερο σερι τρίποντο από τον Μούσα
20:36 | 24.03.2026
6-7 με ντράιβ του Γκραντ
20:36 | 24.03.2026
6-5 με το τρίποντο του Μούσα
20:35 | 24.03.2026

Φάουκ του Λεσόρ στον Μούσα - 2ο ομαδικό του Παναθηναϊκού

20:34 | 24.03.2026

8:28 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

20:34 | 24.03.2026
3-5 με κοντινό καλάθι του Λεσόρ
20:33 | 24.03.2026
3-3 με τον Ράιτ
20:33 | 24.03.2026
1-3 με το καλάθι του Ναν
20:33 | 24.03.2026
1-1 με τον Ναν
20:32 | 24.03.2026

Βολή για τον Ναν

20:32 | 24.03.2026
1-0 η Dubai με 1/2 βολές του Ράιτ
20:31 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Ράιτ

20:30 | 24.03.2026
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
20:30 | 24.03.2026

Η Dubai BC με Ράιτ, Ντάνγκουμπιτς, Μούσα, Άντερσον και Καμπενγκέλε

20:30 | 24.03.2026

O Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ

20:28 | 24.03.2026
20:28 | 24.03.2026

Έγινε... χαμούλης κατά την παρουσίαση του Μούσα, ο οποίος παίζει στην πατρίδα του

20:27 | 24.03.2026

Η 12άδα των γηπεδούχων του Γιούριτσα Γκόλεμτας:  Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον, Πρέπελιτς, Μπέρτανς, Άντερσον, Κόντιτς, Μούσα, Καμπενγκέλε, Ράιτ, Πετρούσεβ, Καμένιας, Καμπόκλο

20:25 | 24.03.2026

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς φέρεται να έμεινε εκτός δωδεκάδας κατόπιν απόφασης του προπονητή της Dubai BC

20:23 | 24.03.2026

Αυτή τη στιγμή η παρουσίαση των δυο ομάδων

20:20 | 24.03.2026

Πριν από λίγο οι Βόσνιοι τίμησαν τον Τσέντι Όσμαν

20:18 | 24.03.2026

Ο Ρισόν Χολμς έχει τεθεί προς το παρόν εκτός ομάδας, βάσει των δηλώσεων του Εργκίν Αταμάν

20:17 | 24.03.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει τη συμπαράσταση 120 φίλων του, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Σαράγεβο με το τσάρτερ της αποστολής

20:16 | 24.03.2026

Στο ματς του πρώτου γύρου, οι πράσινοι είχαν επικρατήσει εντός έδρας με 103-82

20:15 | 24.03.2026

Ντιφαλά, Σούκις, Βικλίτσκι οι ρέφερι του αγώνα

20:15 | 24.03.2026

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

20:14 | 24.03.2026

Στο Σαράγεβο δεν βρέθηκαν από πλευράς Παναθηναϊκού οι Ρισόν Χολμς, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (ενοχλήσεις στη μέση) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

20:14 | 24.03.2026

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 18-14, ενώ εκείνη από τα ΗΑΕ στην 11η θέση με 17-15

20:14 | 24.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Dubai BC στο Σαράγεβο για την 33ης αγωνιστικής της Euroleague

20:14 | 24.03.2026
