Ελλάδα – Ιταλία live ο μικρός τελικός της εθνικής πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Παρακολουθήστε live τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.
Η Βάσω Πλευρίτου είναι η σκόρερ
Η Μπιτσάκου είναι η σκόρερ
Με υπέροχο γυριστό σουτ, η Μυριοκεφαλιτάκη κάνει το 7-2 για την Ελλάδα.
Η Μαρία Πάτρα ανοίγει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του σκορ, στο +5 η Εθνική μας με την εκκίνηση του δεύτερου οκταλέπτου
Κερδισμένο πέναλτι για την Ελλάδα από τη Ξενάκη
Χάσαμε πέναλτι για το 6-1
Καταιγιστική η γαλανόλευκη
Υποδειγματική εκτέλεση από την Πλευρίτου που σκοράρει, έπειτα από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια των παικτριών του Χάρη Παυλίδη
Η Μπιανκόνι σημειώνει το πρώτο γκολ της Ιταλίας
Η Ελευθερία Πλευρίτου δίνει διαφορά δύο γκολ για την Ελλάδα
Η Φωτεινή Τριχά ανοίγει το σκορ
Ελλάδα και Ιταλία είχαν αναμετρηθεί και στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2024 στο Αϊντχόφεν, με την Εθνική να νικά 7-6 κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το χάλκινο μετάλλιο
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη φετινή διοργάνωση, μιας και είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες στη Β' φάση της διοργάνωσης με την ομάδα του Χάρη Παυλίδη να επικρατεί εύκολα με 15-10
Εκτός για τη γαλανόλευκη έμεινε η Ελευθερία Φουντωτού με την Ελένη Γρηγοροπούλου να παίρνει τη θέση της
Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Πλευρίτου, Τριχά, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη, Γρηγοροπούλου
Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλα, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Σεργκόλ, Γιουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοτσιέρε, Μπετίνι, Σάντα-Πάολα, Πάπι, Μεγκιάτο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Εθνική πόλο των γυναικών και την Ιταλία