Η αγκαλιά του Κώστα Σλούκα με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που διεξήχθη στο κλειστό “Δύο Αοράκια” της Κρήτης. Οι “πράσινοι” επικράτησαν του Ολυμπιακού με 79-68 και πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τροπαίου για τη σεζόν 2025/2026. Αφού πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς του “τριφυλλιού”, ο Κώστας Σλούκας είχε και μια ιδιαίτερη στιγμή με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Μετά το φινάλε του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκό (68-79), ο αρχηγός του “τριφυλλιού”, Κώστας Σλούκας, είχε θερμή αγκαλιά με τη μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Δέσποινα. Στο πλάι της, βρισκόταν η σύζυγος του ισχυρού άνδρα της πράσινης ΚΑΕ, Ιωάννα Μαροσούλη.