Μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να πάρει νίκη τετράδας επί της Ρεάλ Μπέτις, επικρατώντας με 2-1, χάρη σε ένα πέναλτι στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε προηγήθηκε στο ματς με γκολ του Καράσκο στο 52′, αλλά στο 71′ έμεινε με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κοντογκμπιά δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν μάλιστα αμέσως μετά, με τον Ραούλ Ντε Τόμας και “άγγιξαν” το θετικό αποτέλεσμα στο Wanda Metropolitano.

Ο σκόρερ όμως έκανε χέρι στο 99′, το οποίο και ανέδειξε το VAR, με αποτέλεσμα ένα πέναλτι, το οποίο και εκτέλεσε εύστοχα ο Καράσκο για το δεύτερο δικό του γκολ, αλλά και της ομάδας του, που τη χάρισε μία σπουδαία νίκη. Κι αυτό γιατί η Ατλέτικο Μαδρίτης βρέθηκε στο +3 από την αντίπαλό της στην 4η θέση της “La Liga”, ισοβαθμώντας όμως και με τη Σεβίλλη και την Μπαρτσελόνα, πίσω μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Carrasco scores Atletico Madrid’s first goal after being knocked out of the #UCL



pic.twitter.com/cugxBPuTS2