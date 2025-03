Η Κίρστι Κόβεντρι είναι η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ και διάδοχος του Τόμας Μπαχ

Ιστορική στιγμή για την ΔΟΕ! Η 41χρονη Κίρστι Κόβεντρι εξελέγη πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κατά την 144η σύνοδο της, που διεξαχθεί στη Μεσσηνία.

Η Κρίστι Κόβεντρι (Ολυμπιονίκης της κολύμβησης από τη Ζιμπάμπουε, η οποία έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία από την πρώτη ψηφοφορία), διαδέχεται τον Τόμας Μπαχ και γίνεται η δέκατη πρόεδρος της ΔΟΕ, στα 130 χρόνια της Επιτροπής και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της ΔΟΕ δεν προέρχεται από την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ. Η νέα πρόεδρος θα αναλάβει καθήκοντά της προσεχή Ιούνιο για μία οκταετή θητεία, έχοντας δικαίωμα στη συνέχεια να διεκδικήσει την επανεκλογή της για άλλα τέσσερα χρόνια.

Mrs Kirsty Coventry has been elected as the 10th President of the International Olympic Committee at the 144th IOC Session in Costa Navarino. pic.twitter.com/Dv8Tfbecf6