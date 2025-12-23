Συμβαίνει τώρα:
Η στοιχηματική εταιρεία Superbet ανακοίνωσε συμφωνίες με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Ενημέρωσε ότι θα φορούν το λογότυπό της στη φανέλα τους
Στιγμιότυπο από το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Στιγμιότυπο από το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά ετοιμάζεται να κάνει η στοιχηματική εταιρεία Superbet με έδρα τη Ρουμανία, ανακοινώνοντας συμφωνίες με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, αλλά και την ΑΕΚ στο μπάσκετ.

Η Superbet έχει ήδη λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και συμφώνησε με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ώστε να φορούν το λογότυπο της εταιρείας στη φανέλα της το επόμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της εταιρείας, Σάσα Ντράγκιτς, ανέφερε σχετικά τα εξής: «Αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι το πιο ενδιαφέρον νέο έργο που έχουμε προϋπολογίσει είναι η είσοδος στην ελληνική αγορά. Θέλουμε να εισέλθουμε τον Μάρτιο οργανικά. Μάλιστα, αποκτήσαμε μια μικρή εταιρεία που είχε άδεια, αλλά δεν είχε πελάτες, ήταν απλώς ένας επιταχυντής για να λάβουμε την άδεια. Ξεκινάμε οργανικά. Έχουμε ήδη υπογράψει συμβόλαια με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι θα φορούν το λογότυπο στη φανέλα τους, με την Superbet στην Ελλάδα, αλλά και με την ΑΕΚ στο μπάσκετ».

