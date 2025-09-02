Ιταλία – Ισπανία live για τον όμιλο της εθνικής στο Eurobasket 2025

Το ευρωπαϊκό ντέρμπι, Ιταλία – Ισπανία ολοκληρώνει την 4η αγωνιστική στον όμιλο της εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Το αποτέλεσμά του “αγγίζει” την Ελλάδα, ειδικά μετά και την ήττα της από την Βοσνία.
Πρώτο καλάθι σε κάτι λιγότερο από 8 αγωνιστικά λεπτά
3:29 πριν το τέλος της 1ης περιόδου
Πέντε λεπτά αγώνα χωρίςε πόντο η Ιταλία και τάιμ άουτ
Τρίτο λάθος για τους Ιταλούς
5:34 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Ο Μέλι το έχασε κάτω από το καλάθι!
έφτασε τους 6 πόντους με 2 τρίποντα
Πέρασαν6:46 για τη ληξη τυ πρώτου μέρους - Άποντη ακόμα η Ιταλία
Πέρασαν 2 λεπτά αγώνα και η Ιταλία δεν έχει καλάθι
Οι πρώτοι πόντου του αγωνα
Το πρώτο λεπτό πέρασε χωρίς καλάθι
Άστοχες οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Η ώρα των εθνικών ύμνων - πρώτος ακούγεται της Ισπανίας
Την Ελλάδα τη συμφέρει μια νίκη της Ιταλίας, την οποία και νίκησε την πρώτη αγωνιστική του ομίλου
Ντε Λαρέα, Γιούστα, Πάρα, Αλδάμα και Μπίλι Ερνανγκόμεθ στο βασικό σχήμα της Ισπανίας
Η Ιταλία θα ξεκινήσει το ματς με Παγιόλα, Σπανιόλο, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιουφ.
Η βαθμολογία του ομίλου αυτή τη στιγμή
1. Ελλάδα 3-1
2. Βοσνία 2-2
3. Γεωργία 2-2
4. Ιταλία 2-1
5. Ισπανία 2-1
6. Κύπρος 0-4
Οι δυο ομάδες έχουν ρεκόρ 2-1
Το ματς είναι για τον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ιταλία - Ισπανία για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket
