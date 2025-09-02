Αθλητικά

Ιταλία – Ισπανία live για τον όμιλο της εθνικής στο Eurobasket 2025

Ρεκόρ 2-1 έχουν και οι δυο ομάδες
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε ματς της Εθνικής Ισπανίας
Eurobasket 2025
4η αγωνιστική του 3ου ομίλου
0 - 0
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε ματς της Εθνικής Ισπανίας (ΦΩΤΟ REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Το ευρωπαϊκό ντέρμπι, ΙταλίαΙσπανία ολοκληρώνει την 4η αγωνιστική στον όμιλο της εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Το αποτέλεσμά του “αγγίζει” την Ελλάδα, ειδικά μετά και την ήττα της από την Βοσνία.

21:46 | 02.09.2025
4-13 με το δεύτερο καλάθι του Νιάνγκ
21:45 | 02.09.2025

Πρώτο καλάθι σε κάτι λιγότερο από 8 αγωνιστικά λεπτά

21:44 | 02.09.2025
2-13 με κάρφωμα του Νιάνγκ
21:42 | 02.09.2025

3:29 πριν το τέλος της 1ης περιόδου

21:39 | 02.09.2025
0-13 με τον Αλδάμα η Ισπανία και πάλι
21:39 | 02.09.2025

Πέντε λεπτά αγώνα χωρίςε πόντο η Ιταλία και τάιμ άουτ

21:39 | 02.09.2025
0-10 η Ισπανία
21:38 | 02.09.2025

Τρίτο λάθος για τους Ιταλούς

21:37 | 02.09.2025

5:34 για το τέλος της πρώτης περιόδου

21:37 | 02.09.2025

Ο Μέλι το έχασε κάτω από το καλάθι!

21:35 | 02.09.2025
0-8 με τον αλδάμα

έφτασε τους 6 πόντους με 2 τρίποντα

21:35 | 02.09.2025

Πέρασαν6:46 για τη ληξη τυ πρώτου μέρους - Άποντη ακόμα η Ιταλία

21:34 | 02.09.2025
0-5 με νέο καλάθι της Ισπανίας, από τον Αλδάμα
21:33 | 02.09.2025

Πέρασαν 2 λεπτά αγώνα και η Ιταλία δεν έχει καλάθι

21:32 | 02.09.2025
0-3 ο Ντε Λαρέα

Οι πρώτοι πόντου του αγωνα

21:32 | 02.09.2025

Το πρώτο λεπτό πέρασε χωρίς καλάθι

21:31 | 02.09.2025

Άστοχες οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα

21:30 | 02.09.2025
Τζάμπολ στο ματς
21:29 | 02.09.2025

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

21:29 | 02.09.2025

Πριν από λίγη ώρα, η Γεωργία έκανε... περίπατο κόντρα στην Κύπρο

Στιγμιότυπο από το Κύπρος - Γεωργία για το Eurobasket 2025 (EPA
Κύπρος – Γεωργία 61-93: Πήρε άνετη νίκη και έμεινε ζωντανή για τα νοκ άουτ του Eurobasket 2025
Σενγκέλια και Μπιτάντζε οδήγησαν τη Γεωργία σε θρίαμβο επί της Κύπρου
21:28 | 02.09.2025

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, χάνοντας 80-77 από τη Βοσνία

Οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ στο ματς με την Βοσνία, για το Eurobasket 2025
Ελλάδα – Βοσνία 77-80: «Λύγισε» χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα δώσει τελικό πρώτης θέσης ομίλου στο Eurobasket με την Ισπανία
Δεν μπόρεσε να κάνει το 4/4 η γαλανόλευκη και θα περιμένει το Ιταλία - Ισπανία, για να δει τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων
21:24 | 02.09.2025

Η ώρα των εθνικών ύμνων - πρώτος ακούγεται της Ισπανίας

21:23 | 02.09.2025

Την Ελλάδα τη συμφέρει μια νίκη της Ιταλίας, την οποία και νίκησε την πρώτη αγωνιστική του ομίλου

21:23 | 02.09.2025

Ντε Λαρέα, Γιούστα, Πάρα, Αλδάμα και Μπίλι Ερνανγκόμεθ στο βασικό σχήμα της Ισπανίας

21:23 | 02.09.2025

Η Ιταλία θα ξεκινήσει το ματς με Παγιόλα, Σπανιόλο, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιουφ.

21:20 | 02.09.2025

Η βαθμολογία του ομίλου αυτή τη στιγμή

1. Ελλάδα 3-1

2. Βοσνία 2-2

3. Γεωργία 2-2

4. Ιταλία 2-1

5. Ισπανία 2-1

6. Κύπρος 0-4

21:19 | 02.09.2025

Οι δυο ομάδες έχουν ρεκόρ 2-1

21:19 | 02.09.2025

Το ματς είναι για τον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας

21:18 | 02.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ιταλία - Ισπανία για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket

21:18 | 02.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
