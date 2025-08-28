Κλήρωση Champions League live: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ γκρουπ

Θα δώσει συνολικά 8 παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός