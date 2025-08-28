Αθλητικά

Κλήρωση Champions League live: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

Οι πρωταθλητές Ελλάδας περιμένουν να μάθουν τους 8 αντιπάλους τους στη League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα αστέρια του Champions League και θέλει να δώσει συνέχεια στις σπουδαίες ευρωπαϊκές πορείες των τελευταίων χρόνων. Παρακολουθήστε live την κλήρωση της League Phase από το NewsIt.gr.

19:06 | 28.08.2025
Παρών στην κλήρωση και ο Κακά, πρωταθλητής Ευρώπης με την Μίλαν
19:02 | 28.08.2025
Ξεκινάει η διαδικασία
19:01 | 28.08.2025

Η "Πούσκας Αρένα" της Βουδαπέστης θα φιλοξενήσει τον φετινό τελικό του Champions League που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2026

19:01 | 28.08.2025
18:57 | 28.08.2025
Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ γκρουπ

Θα δώσει συνολικά 8 παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός

18:57 | 28.08.2025
18:53 | 28.08.2025
Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει συνέχεια στις εντυπωσιακές ευρωπαϊκές πορείες του

Φέτος, το έργο του θα είναι ακόμα δύσκολο, μιας και θα συγκρουστεί με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης

18:51 | 28.08.2025
Στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η έναρξη της τηλεοπτικής κάλυψης από την Cosmote Sport 1 και το MEGA News
18:46 | 28.08.2025
Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League

1ο γκρουπ: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ

3ο γκρουπ: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

18:45 | 28.08.2025
Πώς θα διεξαχθεί η κλήρωση του Champions League

Η διαδικασία θα ξεκινήσει από το 1ο γκρουπ, όπου η επιλογή των ομάδων θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα μπαλάκια, με στόχο να δημιουργηθούν οι πρώτοι όμιλοι.  

Στη συνέχεια, τον λόγο θα πάρει η τεχνολογία. Το ειδικό λογισμικό της UEFA, που είχε χρησιμοποιηθεί και την περσινή σεζόν, θα αναλάβει αυτόματα να δημιουργήσει τα ζευγάρια, επιλέγοντας οκτώ αντιπάλους για κάθε ομάδα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια

18:45 | 28.08.2025

Από τις 36 ομάδες που θα βρεθούν στην League Phase, οι πρώτοι οκτώ της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσοι τερματίσουν από την 9η έως και την 24η θέση θα δώσουν αγώνες πλέι οφ, με φόντο τα νοκ – άουτ

18:44 | 28.08.2025

Με το νέο φορμάτ στο Champions League δεν υπάρχουν όμιλοι, αλλά ένα ενιαίο πρωτάθλημα με μια βαθμολογία και αντί για έξι παιχνίδια όλες οι ομάδες θα δώσουν από οκτώ

18:43 | 28.08.2025

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 3ο από τα 4 γκρουπ δυναμικότητας, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν απέναντί τους δυο ομάδες από κάθε γκρουπ

18:40 | 28.08.2025
Ο Ολυμπιακός θα μάθει σε λίγη ώρα τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Champions League
18:39 | 28.08.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την κλήρωση της League Phase του Champions League

