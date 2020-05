Ο κορονοιός συνεχίζει να “πλήττει” τη Γερμανία, αλλά οι ομάδες επέστρεψαν στις προπονήσεις για να συνεχιστεί η Μπουντεσλίγκα και ήδη το πλάνο τους φαίνεται να… εκπυρσοκροτεί, αφού εμφανίστηκαν τρία νέα κρούσματα στις προπονήσεις της Κολωνία.

Η ομάδα δεν θέλησε να γνωστοποιήσει αν πρόκειται για ποδοσφαιριστές ή άλλα μέλη του συλλόγου, ενώ δεν διέκοψε και τις προπονήσεις προς το παρόν, επισημαίνοντας ότι οι τρεις άνθρωποι που “χτύπησε” ο κορονοιός ήταν ασυμπτωματικοί και τέθηκαν σε καραντίνα.

Το γεγονός έχει “φουντώσει” όμως τις αντιδράσεις στη Γερμανία για τη συνέχιση του πρωταθλήματος, ενώ υπάρχουν φόβοι για αντιδράσεις και από τους ποδοσφαιριστές της Μπουντεσλίγκα.

«Η υγεία και η προστασία της ιδιωτικότητας παικτών εργαζομένων μας είναι προτεραιότητα, και μπαίνει άνω από όλα. Τα προηγούμενα μέτρα, αλλά και η στρατηγική των συχνών τεστ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να δώσουν λύσεις σε τέτοιο είδους ζητήματα», τόνισε από την πλευρά του ο εκτελεστικός διευθυντής της Κολωνία, Χορστ Χελντ.

