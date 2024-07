Λιονέλ Μέσι: Ο υφυπουργός αθλητισμού της Αργεντινής του ζήτησε να απολογηθεί και τον έπαυσαν από τη θέση του

Οι παίκτες της εθνικής Αργεντινής τραγούδησαν ένα ρατσιστικό σύνθημα κατά της Γαλλίας, ο Λιονέλ Μέσι μπήκε στο “στόχαστρο” του υφυπουργού Αθλητισμού της χώρα και στη συνέχεια ο Χούλιο Γκάρο είδε την… έξοδο από την κυβέρνηση.

Ο υφυπουργός αθλητισμού της Αργεντινής τα… έβαλε με τον Λιονέλ Μέσι και με τους πρωταθλητές του Copa America και βρήκε τον μπελά του.

Οι παίκτες της εθνικής Αργεντινής πανηγύριζαν μέσα στο πούλμαν της ομάδας -με την επιστροφή τους στο Μπουένος Άιρες- την κατάκτηση του Copa America και κατά τη διάρκεια live streaming του Έντσο Φερνάντες, φώναξαν ρατσιστικά συνθήματα κατά της καταγωγής Γάλλων διεθνών (αλλά και για τις σεξουαλικές προτιμήσεις ποδοσφαιριστών).

Το βίντεο δεν άργησε να κάνει τον γύρο του κόσμου, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας να ζητάει εξηγήσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, καλώντας τον αρχηγό της ομάδας, Λιονέλ Μέσι, να απολογηθεί δημόσια για όσα συνέβησαν.

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE