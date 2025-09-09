Αθλητικά

Λιθουανία – Ελλάδα live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης
19 - 24
1η περίοδος
REUTERS/Ints Kalnins

Βγαίνει το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Eurobasket, με την Εθνική μπάσκετ να αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Η γαλανόλευκη θέλει να φτάσει στην 4άδα της διοργάνωσης για δέκατη φορά στην ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009, 3η).

21:24 | 09.09.2025

Νέα τρομερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο

21:24 | 09.09.2025
22-27 με νέο τρίποντο του Τολιόπουλου
21:23 | 09.09.2025
22-24 η Λιθουανία μειώνει
21:23 | 09.09.2025
Δεύτερο δεκάλεπτο
21:23 | 09.09.2025

Επανέρχεται ο Βαλαντσιούνας στο ματς - Εδώ και πολλά λεπτά βρισκόταν στον πάγκο, έχοντας μάλιστα και πάγο στον ώμο του

21:22 | 09.09.2025
21:20 | 09.09.2025
19-24 σκορ πρώτης περιόδου
21:20 | 09.09.2025
19-24 με τον Τολιόπουλο
21:20 | 09.09.2025

Νέα τρομερή τάπα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο

21:19 | 09.09.2025
19-21 ο Γιάννης
21:18 | 09.09.2025

1:21 για το τέλος του δεκαλέπτου

21:18 | 09.09.2025

Καλή άμυνα από τον Καλαϊτζάκη

21:18 | 09.09.2025

Έσβησε τα... φώτα του Κουμπέλις

21:17 | 09.09.2025

Τρομερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο

21:17 | 09.09.2025
19-19 το σκορ
21:17 | 09.09.2025

η Ελλάδα συμπλήρωσε 5 ομαδικά - 4 έχει η Λιθουανία

21:16 | 09.09.2025

1:57 για το τέλος της περιόδου

21:16 | 09.09.2025
18-19 μπροστά η Ελλάδα με τον Αντετοκούνμπο
21:15 | 09.09.2025

2:11 για το τέλος της πρωτης περιόδου

21:15 | 09.09.2025
18-18 με απίστευτο κάρφωμα του Γιάννη

θα έχει και μια βολή

21:15 | 09.09.2025
18-16 με τον Σλούκα να χάνει την μπάλα
21:14 | 09.09.2025

2:35 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

21:14 | 09.09.2025
16-16 με 2/2 βολές του Μπλάζεβιτς
21:13 | 09.09.2025

Φάουλ ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Μπλάζεβιτς και βολές

21:13 | 09.09.2025
14-16 με τον Ντόρσεϊ
21:13 | 09.09.2025
21:12 | 09.09.2025
14-13 με τον Μλάζεβιτς
21:12 | 09.09.2025

"Μεγάλο" καλάθι

21:12 | 09.09.2025
12-13 με τον Σλούκα
21:11 | 09.09.2025
12-11 με τον Μήτογλου

Πρώτο εύστοχο τρίποντο για την Ελλάδα στο ματς

21:11 | 09.09.2025
12-8 με το τρίποντο του Βελίτσκα
21:11 | 09.09.2025

Άστοχος ο Γιάννης από την κορυφή της ρακέτας

21:10 | 09.09.2025

Άστοχος ο Βαλαντσιούνας σε άμυνα του Μήτογλου

21:09 | 09.09.2025

4:58 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

21:08 | 09.09.2025
9-8 με κάρφωμα του Γιάννη και τάιμ άουτ
21:08 | 09.09.2025
9-6 με τον Γιάννη

Πρώτο καλάθι της Ελλάδας μέσα από το "ζωγραφιστό"

21:07 | 09.09.2025
9-4 ο Σιβίντιες
21:07 | 09.09.2025
7-4 με το πρώτο καλάθι του Μήτογλου στο ματς
21:06 | 09.09.2025

6:40 για το τέλος της πρώτης περιόδου

21:06 | 09.09.2025

Έξω και η δεύτερη βολή του Γιάννη

21:05 | 09.09.2025

Άστοχος στην πρώτη βολή ο Γιάννης - "Χαμός" στις εξέδρες

21:05 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:05 | 09.09.2025

Άστοχοι οι Λιθουανοί

21:05 | 09.09.2025

Φάουλ του Γιάννη στον Βαλαντσιούνας

21:04 | 09.09.2025

Ο Αντετοκούνμπο στον Βαλαντσιούνας για άμυνα

21:03 | 09.09.2025
7-2 ο Γιάννης, το πρώτο καλάθι της Ελλάδας στον προημιτελικό
21:03 | 09.09.2025

Άστοχος ο Ντόρσεϊ

21:03 | 09.09.2025
7-0 με νέο καλάθι του Βαλαντσιούνας
21:03 | 09.09.2025

Άστοχος ο Μήτογλου

21:02 | 09.09.2025
5-0 με τον Βαλαντσιούνας, πάνω σε άμυνα του Μήτογλου
21:02 | 09.09.2025

Άστοχος η Μήτογλου

21:02 | 09.09.2025
3-0 με τον Ρατζεβιτσιους
21:01 | 09.09.2025

Κλείστηκερ καλά ο Γιάννης κσι χάθηκε η μπάλα

21:01 | 09.09.2025

Άστοχος ο Γιάννης σε σουτ από μέση απόσταση, αλλά η μπάλα για την Ελλάδα

21:01 | 09.09.2025

Στην Ελλάδα η πρώτη επίθεση

21:00 | 09.09.2025
Ξεκίνησε ο αγώνας
20:59 | 09.09.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

20:57 | 09.09.2025
20:57 | 09.09.2025

Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννης Αντετοκούνμπο στο αρχικό σχήμα της Ελλάδας

20:55 | 09.09.2025

Η Λιθουανία θα ξεκινήσει με Βελίτσκα, Σιβίντιες, Ρατζεβίτσιους, Μπλάζεβιτς και Βαλαντσιούνας.

20:54 | 09.09.2025

Σείεται η Xiaomi Arena, με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Λιθουανίας

20:54 | 09.09.2025

Η ώρα των εθνικών Ύμνων - Πρώτος, ακούγεται αυτός της Ελλάδας

20:53 | 09.09.2025

Ξεκάθαρα εκτός έδρας παίζει η Εθνική, αφού η Xiaomi Arena είναι κατάμεστη από φίλους της Λιθουανίας

20:52 | 09.09.2025

Αποδοκιμασίες για τους Έλληνες διεθνείς από τους φίλους της Λιθουανίας

20:51 | 09.09.2025

Η παρουσίαση των ομάδων αυτή τη στιγμή

20:50 | 09.09.2025
20:48 | 09.09.2025
20:45 | 09.09.2025

Έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της Λιθουανίας κατά την είσοδο του Βασίλη Σπανούλη

20:44 | 09.09.2025

H «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).

20:43 | 09.09.2025

Για την Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει ένα εντυπωσιακό τουρνουά, μετρώντας 30 πόντους (2ος), 9.8 ριμπάουντ (4ος) και 4 ασίστ (25ος) ανά 28.8 λεπτά συμμετοχής σε 4 παιχνίδια

20:43 | 09.09.2025

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Τρίτη 09.09.2025

Τουρκία – Πολωνία 91-77

21.00 Ελλάδα-Λιθουανία

Τετάρτη 10.09.2025

17.00 Φινλανδία-Γεωργία

21.00 Γερμανία-Σλοβενία

20:42 | 09.09.2025

Η Λιθουανία θα έχει μεγάλη στήριξη από τους φίλους της. Το πάνω διάζωμα της Arena Riga, που ήταν κλειστό και καλυμμένο με κουρτίνες στα προηγούμενα ματς, απόψε έχει ανοίξει για να υποδεχθεί τους χιλιάδες Λιθουανούς στις εξέδρες

20:41 | 09.09.2025

H Λιθουανία προκρίθηκε στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2015, μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας Λετονίας

20:41 | 09.09.2025

Απέναντι στη Λιθουανία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πολυπόθητη επιστροφή στα ημιτελικά του Eurobasket μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, από το μακρινό 2009.

20:41 | 09.09.2025
Η Ελλάδα ψάχνει ένα “εισιτήριο” για τους “4” του Eurobasket 2025

20:39 | 09.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον “μεγάλο” αγώνα της εθνικής μπάσκετ κόντρα στη Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

20:39 | 09.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
