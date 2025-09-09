Λιθουανία – Ελλάδα live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Βγαίνει το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Eurobasket, με την Εθνική μπάσκετ να αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Η γαλανόλευκη θέλει να φτάσει στην 4άδα της διοργάνωσης για δέκατη φορά στην ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009, 3η).
Νέα τρομερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο
Επανέρχεται ο Βαλαντσιούνας στο ματς - Εδώ και πολλά λεπτά βρισκόταν στον πάγκο, έχοντας μάλιστα και πάγο στον ώμο του
Νέα τρομερή τάπα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
1:21 για το τέλος του δεκαλέπτου
Καλή άμυνα από τον Καλαϊτζάκη
Έσβησε τα... φώτα του Κουμπέλις
Τρομερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο
η Ελλάδα συμπλήρωσε 5 ομαδικά - 4 έχει η Λιθουανία
1:57 για το τέλος της περιόδου
2:11 για το τέλος της πρωτης περιόδου
θα έχει και μια βολή
2:35 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Φάουλ ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Μπλάζεβιτς και βολές
"Μεγάλο" καλάθι
Πρώτο εύστοχο τρίποντο για την Ελλάδα στο ματς
Άστοχος ο Γιάννης από την κορυφή της ρακέτας
Άστοχος ο Βαλαντσιούνας σε άμυνα του Μήτογλου
4:58 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Πρώτο καλάθι της Ελλάδας μέσα από το "ζωγραφιστό"
6:40 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Έξω και η δεύτερη βολή του Γιάννη
Άστοχος στην πρώτη βολή ο Γιάννης - "Χαμός" στις εξέδρες
Φάουλ και βολές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Άστοχοι οι Λιθουανοί
Φάουλ του Γιάννη στον Βαλαντσιούνας
Ο Αντετοκούνμπο στον Βαλαντσιούνας για άμυνα
Άστοχος ο Ντόρσεϊ
Άστοχος ο Μήτογλου
Κλείστηκερ καλά ο Γιάννης κσι χάθηκε η μπάλα
Άστοχος ο Γιάννης σε σουτ από μέση απόσταση, αλλά η μπάλα για την Ελλάδα
Στην Ελλάδα η πρώτη επίθεση
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννης Αντετοκούνμπο στο αρχικό σχήμα της Ελλάδας
Η Λιθουανία θα ξεκινήσει με Βελίτσκα, Σιβίντιες, Ρατζεβίτσιους, Μπλάζεβιτς και Βαλαντσιούνας.
Σείεται η Xiaomi Arena, με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Λιθουανίας
Η ώρα των εθνικών Ύμνων - Πρώτος, ακούγεται αυτός της Ελλάδας
Ξεκάθαρα εκτός έδρας παίζει η Εθνική, αφού η Xiaomi Arena είναι κατάμεστη από φίλους της Λιθουανίας
Αποδοκιμασίες για τους Έλληνες διεθνείς από τους φίλους της Λιθουανίας
Η παρουσίαση των ομάδων αυτή τη στιγμή
Έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της Λιθουανίας κατά την είσοδο του Βασίλη Σπανούλη
H «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).
Για την Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει ένα εντυπωσιακό τουρνουά, μετρώντας 30 πόντους (2ος), 9.8 ριμπάουντ (4ος) και 4 ασίστ (25ος) ανά 28.8 λεπτά συμμετοχής σε 4 παιχνίδια
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Τρίτη 09.09.2025
Τουρκία – Πολωνία 91-77
21.00 Ελλάδα-Λιθουανία
Τετάρτη 10.09.2025
17.00 Φινλανδία-Γεωργία
21.00 Γερμανία-Σλοβενία
Η Λιθουανία θα έχει μεγάλη στήριξη από τους φίλους της. Το πάνω διάζωμα της Arena Riga, που ήταν κλειστό και καλυμμένο με κουρτίνες στα προηγούμενα ματς, απόψε έχει ανοίξει για να υποδεχθεί τους χιλιάδες Λιθουανούς στις εξέδρες
H Λιθουανία προκρίθηκε στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2015, μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας Λετονίας
Απέναντι στη Λιθουανία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πολυπόθητη επιστροφή στα ημιτελικά του Eurobasket μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, από το μακρινό 2009.
Ο Αλπερέν Σενγκούν γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, στέλνοντας την Τουρκία στα ημιτελικά για πρώτη φορά έπειτα από 24 χρόνια
Στους “4” περιμένει η Τουρκία, που νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Πολωνίας
Η Ελλάδα ψάχνει ένα “εισιτήριο” για τους “4” του Eurobasket 2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον “μεγάλο” αγώνα της εθνικής μπάσκετ κόντρα στη Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025
