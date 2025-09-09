Λιθουανία – Ελλάδα live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Βγαίνει το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Eurobasket, με την Εθνική μπάσκετ να αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Η γαλανόλευκη θέλει να φτάσει στην 4άδα της διοργάνωσης για δέκατη φορά στην ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009, 3η).