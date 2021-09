Το ποδόσφαιρο της Αγγλίας θρηνεί! “Έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο θρυλικός επιθετικός, Ρότζερ Χαντ. Σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αγγλία – Είναι ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών για την Λίβερπουλ με 285 γκολ.

Πέθανε μια από τις μεγάλες μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου. Την τελευταία του πνοή άφησε την Τρίτη (28.09.2021) σε ηλικία 83 ετών ο Ρότζερ Χαντ. Ήταν εξέχον μέλος της εθνικής Αγγλίας με την οποία σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966, ενώ φόρεσε επί 11 χρόνια τη φανέλα της Λίβερπουλ (1958-1969)

Με τα “τρία λιοντάρια” μέτρησε 34 συμμετοχές, έχοντας 18 γκολ, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 έπαιξε σε όλα τα ματς σκοράροντας μάλιστα και τρεις φορές.

Με την Λίβερπουλ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (1964, 1966) και ένα Κύπελλο Αγγλίας (1965). Έκανε 492 συμμετοχές και πέτυχε 285 γκολ. Μέχρι και σήμερα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των κορυφαίων σκόρερ των “ρεντς”, πίσω μόνο από τον Ίαν Ρας.

Ήταν για οκτώ διαδοχικές σεζόν πρώτος σκόρερ της Λίβερπουλ, ενώ σε επίπεδο πρωταθλήματος είναι ο Νο 1 σκόρερ των κόκκινων με 244 γκολ.

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.