Η Λίβερπουλ δίνει “μάχη” για προλάβει την πρώτη 4άδα της Premier League και να πάρει ένα “εισιτήριο” για το Champions League της επόμενης σεζόν, αλλά δεν θα έχει στα τελευταία της παιχνίδια, τον Γιούγκεν Κλοπ.

Η Premier League τιμώρησε με δύο αγωνιστικές τον Κλοπ, για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Τότεναμ και οι “κόκκινοι” δεν θα τον έχουν στον πάγκο τους, στο φινάλε της σεζόν.

Η Λίβερπουλ έχει μπροστά της το εντός έδρας παιχνίδι με την Άστον Βίλα και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σαουθάμπτον, με τον Κλοπ να βρίσκεται σε αμφότερα, στην κερκίδα.

Jurgen Klopp has been given a two-game touchline and fined £75,000 following media comments he made after Liverpool’s Premier League game against Tottenham. pic.twitter.com/OWgAhkOc0M