Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια του Βίκτορ Λίντελοφ, έζησε στιγμές τρόπου στο σπίτι της στην Αγγλία, την ώρα που εκείνος αγωνιζόταν κόντρα στην Μπρέντφορντ για την Premier League.

Η σύζυγός του, Μάγια Νίλσον και τα δύο παιδιά τους χρειάστηκε να κλειδωθούν σε ένα δωμάτιο του σπιτιού τους, για να αποφύγουν διαρρήκτες της οικίας τους, που εισέβαλαν για να κλέψουν το σπίτι του Σουηδού αμυντικού.

Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (19/01), όταν ο ίδιος είχε υποχρεώσει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ευτυχώς η οικογένειά του έμεινε ασφαλής, πέρα από το αναμενόμενο ψυχολογικό σοκ. Οι “κόκκινοι διάβολοι” ενημέρωσαν μάλιστα ότι ο παίκτης θα παραμείνει με την οικογένειά του τις επόμενες ημέρες και έχει την πλήρη υποστήριξή της σε ό,τι χρειαστεί.

Manchester United supporting Victor Lindelof and his family after their house was broken into during Wednesday’s match against Brentford.