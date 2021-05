Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης για ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς τιμούνται όσοι έχασαν τη ζωή τους στη Γενοκτονία του Πόντου και μετά την ΑΕΚ, τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Ολυμπιακός έκαναν σχετικές αναρτήσεις στα social media.

«Δεν ξεχνούμε γιατί ζούμε καθημερινά το άσβεστο πένθος των απογόνων 353.000 ψυχών δίπλα μας, κοντά μας. 102 χρόνια μετά, η μνήμη τους ζητά δικαίωση» αναφέρει το μήνυμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, κάτω από μία φωτογραφία μνήμης.

Αντίστοιχα, οι Πειραιώτες ανέβασαν μία συγκινητική εικόνα, με τη λεζάντα να γράφει χαρακτηριστικά: «Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε».

19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (1919-2021). Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε! / May 19th: Remembrance Day of the Genocide of the Greeks of Pontus (1919-2021). We remember, we honour and we never forget!#Olympiacos #PontianGenocide #May19 pic.twitter.com/rWL7zDoMo0