Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ 8-1: Υπερηχητικοί οι «Βαυαροί» στην Bundesliga

Στο +11 στην κορυφή της Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου
Οι παίκτες της Μπάγερν πανηγυρίζουν κόντρα στη Βόλφσμπουργκ
Οι παίκτες της Μπάγερν πανηγυρίζουν κόντρα στη Βόλφσμπουργκ / REUTERS/Michaela Stache

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε μία… τρομακτική εμφάνιση κόντρα στη 16η αγωνιστική της Bundesliga και “διέλυσε” με 8-1 τη Βόλφσμπουργκ, δείχνοντας τα… δόντια της στην πορεία προς τον τίτλο στη Γερμανία.

Μετά από ένα “ανοιχτό” πρώτο ημίχρονο, όπου άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ και χρειάστηκε ένα δεύτερο του Ντίας για να πάρει ξανά το προβάδισμα μετά την ισοφάριση του Πεϊτσίνοβιτς, η Μπάγερν Μονάχου έκανε… πάρτι στο δεύτερο μέρος και έφθασε σε μία “εκκωφαντική” νίκη στην Bundesliga.

Δύο γκολ του Ολίσε και από ένα των Κέιν, Γκερέιρα και Γκορέτσκα, μαζί με ένα ακόμη αυτογκόλ, διαμόρφωσαν το εντυπωσιακό 8-1 στην αναμέτρηση, υπέρ των “Βαυαρών”, οι οποίοι και προελαύνουν στη βαθμολογία του γερμανικού πρωταθλήματος, με 11 βαθμούς περισσότερους από τη δεύτερη Ντόρτμουντ.

Σε κίνδυνο παραμένει από την πλευρά της η Βόλφσμπουργκ, αφού η νέα ήττα της στην Bundesliga, την έχει φέρει μόλις στο +3 από τη “ζώνη” του υποβιβασμού.

