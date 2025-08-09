Μπακαγιόκο για ΠΑΟΚ: «Άσχημη σεζόν, οι άνθρωποι που διοικούν δεν δεν είχαν δίκιο»

Συνέντευξη με αιχμές για τη θητεία του στον ΠΑΟΚ έδωσε ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο, μιλώντας για μια «δυσάρεστη εμπειρία» στη Θεσσαλονίκη και αναφέροντας πως η εμπειρία του στον σύλλογο ήταν άσχημη.

Ο 29χρονος Γάλλος μέσος, που πλέον αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ δήλωσε ξεκάθαρα πως η περσινή σεζόν δεν κύλησε όπως θα ήθελε, τονίζοντας πως μετά από το πέρασμά του από την Ελλάδα πλέον κάνει προπονήσεις μόνος του, χωρίς να αναφέρει έαν βρίσκεται κοντά σε κάποια ομάδα για να συνεχίσει τη καριέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπακαγιόκο ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε ποτέ να «κουμπώσει» με την ομάδα και τους συμπαίκτες του, με αποτέλεσμα η παρουσία του με τα ασπρόμαυρα να είναι πολύ σύντομη.

Οι δηλώσεις του Μπακαγιόκο

Περνάς ένα ασυνήθιστο καλοκαίρι, καθώς βρέθηκες χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή σου από τον ΠΑΟΚ. Πώς το αντιμετωπίζεις;

«Πάντα ευχαριστώ τον Θεό και πιστεύω ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι θέμα μοίρας. Μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω σε μεγάλες ομάδες και ξέρω ότι μου ετοιμάζει κάτι ξεχωριστό. Είμαι έτοιμος για αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προπονείσαι με ερασιτεχνική ομάδα ή μόνος σου;

«Έχω δύο προσωπικούς προπονητές, έναν με τον οποίο ξεκίνησα στον κόσμο του ποδοσφαίρου και με τον οποίο κάνω προπόνηση στο γήπεδο, όπως συνηθίζουν οι μέσοι, και έναν άλλο με τον οποίο κάνω γυμναστική».

Πώς ήταν η εμπειρία σου την περασμένη σεζόν στον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα;

«Πήγε άσχημα, αλλά πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό σε όλα. Δεν θέλω να κριτικάρω τον σύλλογο, αλλά οι άνθρωποι που τον διοικούν δεν ήταν δεν είχαν δίκιο. Είναι μεγάλη ιστορία, οπότε ας πούμε απλά ότι ήταν μέρος του ταξιδιού μου».