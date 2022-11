Στο πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ειδικότερα η οικογένεια της Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά την είδηση του θανάτου του Γκέρχαρντ Ρόνταξ σε ηλικία 57 ετών.

Ο παλαίμαχος Αυστριακός διεθνής επιθετικός και παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης, Γκέρχαρντ Ρόνταξ έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο, όταν χτυπήθηκε από αμαξοστοιχία, κοντά στο Τραϊζκίρχεν χθες το πρωί (16/11).

Ο Ρόνταξ ήταν βαριά άρρωστος και οι Αρχές εξετάζουν την περίπτωση αυτοκτονίας λόγω απελπισίας. Με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Γκέρχαρντ Ρόνταξ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου απέναντι στη Μαγιόρκα (1-0) τη σεζόν 1990-91.

Με την εθνική Αυστρίας, ο Γκέρχαρντ Ρόνταξ είχε 20 συμμετοχές. Εντάχθηκε στην Ατλέτικο της Μαδρίτης το καλοκαίρι του 1990, αφού του είχε απονεμηθεί το «Ασημένιο Παπούτσι» ως παίκτης της αυστριακής VfB Άντμιρα Βάκερ Μέντλινγκ, με την οποία σε 192 αγώνες σημείωσε 84 γκολ, για ν’ αναδειχτεί πρώτος σκόρερ το 1990.

Με τη φανέλα της Ατλέτικο είχε 33 συμμετοχές σημειώνοντας 10 γκολ. Ως φιναλίστ με τους «ροχιμπλάνκος» επέστρεψε στην Αυστρία το 1992 για λογαριασμό της Ραπίντ Βιέννης. Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική καριέρα του με τη φανέλα της Άντμιρα το 1996.

The Red & White family is mourning the death of Gerhard Rodax. The Austrian player was a member of our team in the 1990-91 season and won a Copa del Rey. You will always be in our hearts. pic.twitter.com/DL1M1rQfaK