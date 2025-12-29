Αθλητικά

Ο Άντριου Γκάουντλοκ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών στη Ρόδο

Δέμα με κάνναβη παρέλαβε στη Ρόδο ο Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου
Ο Γκάουντλοκ με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου
Στη σύλληψη του γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, Άντριου Γκάουντλοκ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά την παραλαβή ενός δέματος από τις ΗΠΑ, στο οποίο και είχαν εντοπιστεί ναρκωτικές ουσίες.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ, που αγωνίζεται από το 2023 στον Κολοσσό Ρόδου μετά από σημαντική καριέρα στο NBA και τη Euroleague, φέρεται να παρέλαβε ένα πακέτο 245 γραμμαρίων με κάνναβη και ως εκ τούτου συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι τελωνιακοί ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντόπισαν στους χώρους της αποθήκης των ΕΛ.ΤΑ. / ΓΕΤΑ, ένα δέμα προερχόμενο από ΗΠΑ προς Ελλάδα με παραλήπτη τον Γκάουντλοκ, στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Στο εσωτερικό του δέματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους διακοσίων σαράντα πέντε (245) γραμμαρίων.

Κατόπιν των προαναφερθέντων από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών διατάχθηκε η ελεγχόμενη παράδοση του συγκεκριμένου δέματος στον τελικό παραλήπτη και σήμερα το πρωί (29/12/2025) οι αστυνομικοί της υφιστάμενης Υπηρεσίας (Υ.Δ.Ε.Ε. Ρόδου / Τ.Δ.Ν.) μετέβησαν στο κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. επί της οδού Πλατείας 7ης Μαρτίου στη Ρόδο και ανέμεναν τον παραλήπτη του ανωτέρω δέματος. Στις 13:15 έφθασε λοιπόν ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ και αφού ζήτησε από τον υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. το προαναφερόμενο δέμα με τις ναρκωτικές ουσίες, του παραδόθηκε και συνελήφθη.

