Ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο ανέβασε φωτογραφία που αγκαλιάζει τον Αλπερέν Σενγκούν: «Ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει»

Την ώρα που η σύζυγός του, Μαράια, δέχθηκε απειλητικά μηνύματα από Τούρκους στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπαθεί να… ρίξει όλη την ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των δυο πλευρών, μετά το Ελλάδα – Τουρκία στο Eurobasket, με μια χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόσταρε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να αγκαλιάζει τον Αλπερέν Σενγκούν, σχολιάζοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει.

“Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει” ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο σχόλιο της φωτογραφίας.

Θυμίζουμε ότι μετά τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία, είχε δημιουργηθεί ένα “εκρηκτικό” κλίμα μεταξύ των δυο παικτών.

Ο Αλπερέν Σενγκούν είχε πει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πως “δεν είναι σπουδαίος πασέρ“, με τον “ηγέτη της εθνικής μπάσκετ να απαντά: “Δεν μιλάω πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η χρονιά μου στο ΝΒΑ έχοντας κερδίσει τα πάντα. Στο τέλος της ημέρας δεν μετράνε τα λόγια, αλλά όσα φαίνονται στο γήπεδο“.

Στη συνέχεια οι δυο τους δεν αντάλλαξαν χειραψία κατά τη βράβευσή τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του τουρνουά και κάπου εκεί το όλο θέμα φάνηκε να λήγει, μέχρι να έρθουν τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια και η συγκεκριμένη ανάρτηση.