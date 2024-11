Ο Κέβιν Πάντερ MVP για τον μήνα Οκτώβριο στην Euroleague

Ο Κέβιν Πάντερ είναι ο πρώτος MVP της σεζόν στη φετινή Euroleague, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον Οκτώβριο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Κέβιν Πάντερ ήρθε το καλοκαίρι στην Μπαρτσελόνα και έκανε τη διαφορά με το… καλημέρα στην ομάδα της Βαρκελώνης.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκλεισε τον πρώτο μήνα της σεζόν, έχοντας 18.6 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα μέσο όρο με 47.2% στα τρίποντα σε 25 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 19.9 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

