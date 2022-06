Μετά από μία εξαιρετική σεζόν στην Μπρέσια, ο Ναζ Μήτρου – Λονγκ “κέρδισε” το πρώτο του συμβόλαιο στη Euroleague, υπογράφοντας στην Αρμάνι Μιλάνο του Έτορε Μεσίνα.

Ο Ελληνοκαναδός Μήτρου – Λονγκ, που δεν έχει βγάλει ακόμη ελληνικό διαβατήριο, συμφώνησε για δύο χρόνια με την Αρμάνι Μιλάνο και είναι έτοιμος για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η ομάδα του Μιλάνο ανακοίνωσε μάλιστα κι επίσημα την απόκτηση του 25χρονου γκαρντ, ο οποίος και δήλωσε ότι “Κανένας στόχος δεν είναι πολύ υψηλός για τη Μιλάνο”, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Αρμάνι.

all'Olimpia: "A Milano nessun obiettivo è troppo alto, vorrei debuttare subito"



Olimpia has signed Naz Mitrou-Long: "No goal too high when it comes to Milano team"



#insieme #WelcomeNaz