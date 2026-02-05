Ο Ντάνιελ Ποντέντσε κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για επιστροφή ομπρέλας προς την κερκίδα στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση στις 10 Φεβρουαρίου τον Ντάνιελ Ποντένσε και την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την συμπεριφορά του Πορτογάλου εξτρέμ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Όπως ενημέρωσε η ΔΕΑΒ, ο λόγος της κλήσης του Ντάνιελ Ποντένσε είναι η επαναφορά ριφθείσης ομπρέλας προς την κερκίδα μετά τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

“Καλεί σε ακρόαση, στις 10/02/2026, τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΑΣΤΕΛΟ ΠΟΝΤΕΝΣΕ (Daniel Castello Podence) καθώς και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της, αναφορικά με πράξη παρότρυνσης σε βία (επαναφορά ριφθείσης σε βάρος ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων της ομάδας του, ομπρέλας, προς τους ρίψαντες αυτήν φιλάθλους της ΑΕΚ στην κερκίδα του γηπέδου), περιστατικό που έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ -ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 01/02/2026 στο γήπεδο ALLWYN ARENA, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026.”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ.