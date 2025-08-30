Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για τον Ταρεμί

Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μεχντί Ταρεμί, μιας και τα έχει βρει σε όλα με την Ίντερ.

Δυνατά για τον Ταρεμί “παίζει” και η Λιόν, ωστόσο ο Ολυμπιακός διατηρεί ένα ξεκάθαρο προβάδισμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν καταθέσει πρόταση στον Ταρεμί για διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 2 έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο Ιρανός έχει συμβόλαιο με την Ίντερ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν υπολογίζεται από την ιταλική ομάδα μετά τη μέτρια περσινή σεζόν που έκανε με 3 γκολ και 9 ασίστ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.