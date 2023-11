Ελεύθερος θα μείνει ο Όσκαρ Πιστόριους, καθώς ανακοινώθηκε η αποφυλάκισή του, μετά από 9 χρόνια στη φυλακή για τη δολοφονία της συντρόφου του, Ρίβα Στίνκαμπ.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αποφυλάκιση του Πιστόριους με περιοριστικούς όρους και ο άλλοτε κορυφαίος παραολυμπιονίκης αναμένεται να μείνει ελεύθερος στις 5 Ιανουαρίου του 2024. Ο Νοτιαφρικανός αθλητής είχε καταδικαστεί το 2014 σε 13 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της συντρόφου του, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, αλλά αυτή τη φορά το αίτημα αποφυλάκισης έγινε αποδεκτό.

JUST IN: Oscar Pistorius has been granted parole and will be released from custody on 5 January.

Full statement: pic.twitter.com/39yxWcPn0M