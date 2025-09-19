Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε χειρουργείο για αφαίρεση κήλης στην πλάτη

Την πόρτα του χειρουργείο πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκειμένου να απαλλαγεί από ενόχληση που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα, χαμηλά στην πλάτη.

Σύμφωνα με το “Tennis24”, η επέμβαση που υποβλήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan το απόγευμα της Πέμπτης (18.09.2025), με το ιατρικό team να είναι αισιόδοξο για την πορεία της αποκατάστασής του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προχώρησε σε αφαίρεση κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους και δυσκολίες στους αγώνες και τις προπονήσεις.

Παρότι η επέμβαση κρίνεται επιτυχημένη, παραμένει άγνωστος ο χρόνος επιστροφής του Τσιτσιπά στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ανάλογα με τον τρόπο που θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του, η περίοδος αποχής μπορεί να κυμανθεί από 2 έως 6 εβδομάδες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ήδη αποσυρθεί από το China Open, ωστόσο πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στο μεγάλο exhibition τουρνουά Six Kings Slam (15-18.10.2025) στη Σαουδική Αραβία.

Η παρουσία του εκεί παραμένει ερωτηματικό, ωστόσο δεν αποκλείεται ο 27χρονος άσος να κάνει τότε την επανεμφάνισή του στα κορτ, εάν όλα κυλήσουν ιδανικά.