Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέταξε με εκνευρισμό τη ρακέτα του και τρόμαξε την Πάουλα Μπαντόσα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μια νέα “έκρηξη” κατά τη διάρκεια αγώνα και μάλιστα κατάφερε να τρομάξει την σύντροφο και συμπαίκτριά του, Πάουλα Μπαντόσα.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μαζί σε επίσημο παιχνίδι, αλλά ηττήθηκαν στην πρεμιέρα τους στο μικτό του US Open από τους τους Τζιουλάνα Όλμος και Σαντιάγο Γκονζάλες με 2-0 σετ [7-6(3), 6-4].

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε έτσι να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά τον αποκλεισμό του στον πρώτο γύρο του μονού του US Open, βγάζοντας νεύρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και.. ξεσπώντας στη ρακέτα του.

Το ματς βρισκόταν στο tie-break του πρώτου σετ. Εκεί, το μεξικανικό δίδυμο σέρβιρε όντας μπροστά με 5-3. Μετά από σερβίς του Γκονζάλες, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να βγάλει σωστή επιστροφή, γεγονός που τον εκνεύρισε.

I mean everyone saw how lovely tsitsidosa is… and I saw this pic.twitter.com/6bMHy4MbD9