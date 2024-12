Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε για την Κλαμπ Μπριζ στον αγώνα με την Βέρστερλο

Ο Χρήστος Τζόλης έβαλε γκολ στην αναμέτρηση της Κλαμπ Μπριζ απέναντι στην Βέστερλο για το βελγικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, με τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ να κάνει χριστουγεννιάτικό δώρο στους οπαδούς της ομάδας του.

Ο Χρήστος Τζόλης στο 15ο λεπτό του αγώνα Κλαμπ Μπριζ – Βέστερλο δοκίμασε ένα αριστερό διαγώνιο σουτ, με τη μπάλα να του κάνει το χατίρι και να καταλήγει στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας.

Με αυτό τον τρόπο ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε άλλο ένα γκολ με τη φανέλα της Μπριζ, με τον ίδιο να πανηγυρίζει με τους φίλους της ομάδας.

GOAL | Club Brugge 2-0 KVC Westerlo | Tzolis



Tzolis has given the double leadpic.twitter.com/XdkK60IAd8