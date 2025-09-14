ΟΦΗ – ΠΑΟΚ live για την 3η αγωνιστική της Super League

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» στην Αθήνα, καθώς οι Κρητικοί οι οποίοι από τη φετινή σεζόν θα αγωνίζονται στο Παγκρήτιο Στάδιο δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες στο γήπεδο. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να κάνουν το 3/3 στις νίκες μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο (αμφότερες με 1-0).
22:40 | 14.09.2025
Ο Χριστογεώργος βγήκε από την μεγάλη περιοχή γκρέμισε τον Γιακουμάκη, με τον γκολκίπερ του ΟΦΗ να αποβάλεται
22:39 | 14.09.2025
48΄
Κόκκινη κάρτα για τον ΟΦΗ
22:39 | 14.09.2025
Ο Θεοδοσουλάκης πέρασε εκτός και τη θέση του πήρε ο Σαλσέδο για τον ΟΦΗ
22:38 | 14.09.2025
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
22:20 | 14.09.2025
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-2
22:15 | 14.09.2025
Ημίχρονο στην Λεωφόρο
22:13 | 14.09.2025
5 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις
22:12 | 14.09.2025
Προσπαθεί ο ΟΦΗ να επιτεθεί, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ελέγχει πλήρως τον ρυθμό
22:09 | 14.09.2025
41΄
Κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα για δυνατό μαρκάρισμα
22:08 | 14.09.2025
Ο ΠΑΟΚ μετά το υπέρ του 2-0 κάνει ότι θέλει στον αγωνιστικό χώρο
22:01 | 14.09.2025
39'
Μακρινό σουτ από τον Πέλακ, έξω η μπάλα
22:01 | 14.09.2025
Σηκώθε ο παίκτης του ΟΦΗ ο οποίος θα πάρει και κίτρινη για το μαρκάρισμά του
21:55 | 14.09.2025
Σκληρό τάκλιν του Καραχάλιου στον Μπάμπα, στη συνέχεια ο Αφρικανός βρίσκει τον Έλληνα μέσο στο φρύδι και θα βρεθεί στο έδαφος
21:54 | 14.09.2025
Κλέψιμο του Οζντόεφ στο κέντρο, ο Πέλκας πήρε τη μπάλα και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ
21:53 | 14.09.2025
Ο Πέλκας θα σκοράρει
21:52 | 14.09.2025
24'
2-0 ο ΠΑΟΚ!
21:52 | 14.09.2025
Πιέζει ο ΟΦΗ για το 1-1
21:52 | 14.09.2025
22΄
Ωραίο σουτ από τον Νούς, έξω η μπάλα
21:45 | 14.09.2025
Υπάρχει οφσάιντ στην αρχή της φάσης
21:45 | 14.09.2025
Δεν θα μετρήσει το γκολ!
21:43 | 14.09.2025
12΄
Ο Κρίζμανιτς στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα
21:41 | 14.09.2025
Iσοφαρίζει ο ΟΦΗ!
21:40 | 14.09.2025
Σέντρα σουτ από τον Οζντόεφ, πέρασε από όλους η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-0
21:40 | 14.09.2025
10'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ
21:33 | 14.09.2025
21:30 | 14.09.2025
3΄
Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ
Μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Γιακουμάκης έκανε το πλασέ με τον Χριστογεώργο να αποκρούει με δυσκολία